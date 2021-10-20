Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию. Об этом 20 октября сообщил один его авторов, депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. На очереди — рассмотрение документа в Государственной думе.

— Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности, — пишет Хинштейн.



Законопроект о пожизненном сроке заключения для ранее судимых за педофилию в случае рецидива преступления внесли в Госдуму 10 сентября. Он предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.