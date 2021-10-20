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Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов

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Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию. Об этом 20 октября сообщил один его авторов, депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. На очереди — рассмотрение документа в Государственной думе.

— Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности, — пишет Хинштейн.

Законопроект о пожизненном сроке заключения для ранее судимых за педофилию в случае рецидива преступления внесли в Госдуму 10 сентября. Он предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Инициативу поддержали комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и Верховный суд.

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Комментарии (6)

Редиска Здесь
Это, наверное правильно, но в российских реалиях у властей появятся новые соблазны. Подбрасывание наркотиков уйдет в прошлое - их заменят девочки, дающие показания.
Я думаю, что этот закон нужно принимать в пакете с законом о пожизненном заключении для правохранителей, фабрикующих дела.
Владислав М
Представляю вал заявлений о педофилии от обиженных и корыстных мамок. А потом мнение некого эксперта-психолога, плюс черенок от швабры, и очередной "педофил" уже едет на пожизненное.
маняша
Надо бы не за рецидив, а за самый первый раз давать пожизненный срок.
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