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В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и постоянном надзоре за освободившимися

Законопроект о пожизненном сроке заключения для ранее судимых за педофилию в случае рецидива преступления внесли в Госдуму депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак 10 сентября. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству заявил, что поддержит законопроект, детали проработают с Верховным судом.

Законопроект предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. «Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления», — написал в телеграм-канале один из авторов законопроекта, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Также готовится законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу осужденными за педофилию, чьи действия не подпали под пожизненное заключение.

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Комментарии (2)

Skazochny
балтовня, никогда не примут, наоборот идут послабления
Dimitry Antonov
Пиар перед выборами. Законопроект этот не пройдёт.
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