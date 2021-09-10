В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и постоянном надзоре за освободившимися

Законопроект о пожизненном сроке заключения для ранее судимых за педофилию в случае рецидива преступления внесли в Госдуму депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак 10 сентября. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству заявил, что поддержит законопроект, детали проработают с Верховным судом.



Законопроект предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. «Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления», — написал в телеграм-канале один из авторов законопроекта, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

