«Вынуждены работать, как бесправные мигранты». Отказавшихся от переписи студентов Лесотехнического университета отправили на практику в парк

Как рассказали «Фонтанке» студенты 20 октября, около 20 третьекурсников, не захотевших участвовать в переписи населения, были направлены на уборку территории в ботаническом саду при СПбГЛТУ в Институтском переулке. По их словам, сначала говорилось о том, что практика пройдёт на кафедре, но позже студентов направили на улицу. 18 и 19 октября учащиеся провели с граблями в руках. «Ежедневно по 6 часов в день, в холод, дождь и ветер, студенты вынуждены находиться на улице, — говорится в письме учащихся. — Студенты подчёркивают, что готовы проходить практику в цивилизованных условиях и хотят, чтоб в ней был смысл. Тем не менее пока они вынуждены работать, как бесправные мигранты на стройках».

В вузе уточнили, что студенты, не участвующие в переписи, проходят практику на профильных предприятиях. Но из-за пандемии не все компании готовы принимать учащихся. В этом случае практику организовывают на кафедрах. Студенты знакомятся с хозяйственно-экономической деятельностью предприятий, с которыми сотрудничает университет. «Рабочей программой практики одного из институтов университета предусмотрен, в том числе, и такой вид работ, как уход за насаждениями, расположенными в парке СПбГЛТУ. Этот вид деятельности является одной из трудовых функций, которыми они должны обладать, получив диплом о высшем образовании по своему направлению обучения. Однако на это отводится всего лишь несколько дней, а не 30. Далее студенты занимаются инвентаризацией парковых насаждений, подготовкой документов по инвентаризации, учатся готовить документы по итогам своей работы. Все эти виды деятельности также предусмотрены рабочей программой практики», — говорится в письменном ответе проректора по образовательной деятельности и молодежной политике Наталии Беляевой.