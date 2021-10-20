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«Вынуждены работать, как бесправные мигранты». Отказавшихся от переписи студентов Лесотехнического университета отправили на практику в парк

Студенты «Лесопилки» вместо переписи населения вынуждены собирать листья в парке

Не пожелавшие за плату участвовать в переписи населения студенты Лесотехнического университета пожаловались на тяжёлый труд в ботаническом саду при вузе. В администрации ответили, что так и выглядит обычная практика для тех, кто выбрал в качестве карьеры лесную отрасль.

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Как рассказали «Фонтанке» студенты 20 октября, около 20 третьекурсников, не захотевших участвовать в переписи населения, были направлены на уборку территории в ботаническом саду при СПбГЛТУ в Институтском переулке. По их словам, сначала говорилось о том, что практика пройдёт на кафедре, но позже студентов направили на улицу. 18 и 19 октября учащиеся провели с граблями в руках.

«Ежедневно по 6 часов в день, в холод, дождь и ветер, студенты вынуждены находиться на улице, — говорится в письме учащихся. — Студенты подчёркивают, что готовы проходить практику в цивилизованных условиях и хотят, чтоб в ней был смысл. Тем не менее пока они вынуждены работать, как бесправные мигранты на стройках».

В вузе уточнили, что студенты, не участвующие в переписи, проходят практику на профильных предприятиях. Но из-за пандемии не все компании готовы принимать учащихся. В этом случае практику организовывают на кафедрах. Студенты знакомятся с хозяйственно-экономической деятельностью предприятий, с которыми сотрудничает университет.

«Рабочей программой практики одного из институтов университета предусмотрен, в том числе, и такой вид работ, как уход за насаждениями, расположенными в парке СПбГЛТУ. Этот вид деятельности является одной из трудовых функций, которыми они должны обладать, получив диплом о высшем образовании по своему направлению обучения. Однако на это отводится всего лишь несколько дней, а не 30. Далее студенты занимаются инвентаризацией парковых насаждений, подготовкой документов по инвентаризации, учатся готовить документы по итогам своей работы. Все эти виды деятельности также предусмотрены рабочей программой практики», — говорится в письменном ответе проректора по образовательной деятельности и молодежной политике Наталии Беляевой.

Кроме того, в рамках месячника по благоустройству студенты в соответствии с графиком участвуют, в том числе, и в уходе за насаждениями парка СПбГЛТУ. «На сегодняшний день студенты, не участвующие в переписи населения, проходят производственную (учебную) практики и осваивают необходимые компетенции для своей будущей профессиональной деятельности строго в соответствии с рабочей программой практики в профильных организациях, на профильных кафедрах, в структурных подразделениях университета, включая ботанический сад СПбГЛТУ», — отмечается в ответе Беляевой.

Ранее студенты Лесотехнического университета пожаловались на то, что их принуждают в обязательном порядке проходить практику в качестве переписчиков. В самом вузе эту информацию опровергли, уточнив, что договоры с Росстатом подпишут только желающие.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

Holden_C
В парках? Хм. Практику можно пройти где-нибудь в Ладейнопольском муниципальном округе, в каком-нибудь питомнике. Жить в общаге, питаться там же. И так недельки на три. Потом в парк сами проситься будут. Что за студент нынче пошел?
MarinaTs
По-моему современные студенты слегка охамели и обленились. Знаний ноль, работать не хотят, зачастую ничего тяжелее .... в руках и не держали.
iphonedimona
Я себя уже сам переписал и участвовать в новом шоу не собираюсь. Чем меньше это "государство" знает про нас, тем меньше оно у нас отнимет.
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