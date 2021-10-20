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Спрос на курьеров в Петербурге взлетел в три раза после введения QR-кодов

Вакцинированным от коронавируса доставщикам предлагают в среднем 70–75 тысяч рублей в месяц.

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На петербургской бирже труда появилось много вакансий для курьеров, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование HeadHunter 20 октября.

После того как правительство города объявило о введении QR-кодов, предложений о работе для доставщиков стало больше в три раза, если сравнивать количество вакансий с первой неделей октября. Соискателям нужно быть не только вакцинированными, но и иметь в распоряжении заветный QR-код.

— Чаще всего эти предложения связаны с доставкой еды и непродовольственных товаров, в 64% случаев работники требуются на полный рабочий день. Среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет от 70–75 тыс. рублей, — прокомментировали в HH.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 18 октября внес изменения в постановление № 121, в соответствии с которыми QR-коды становятся обязательными с 1 ноября для посещения мероприятий и общественных мест. Уже с 15 ноября без кодов будет не попасть в фитнес-клубы, бассейны, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, на выставки и церемонии торжественной регистрации брака. А с 1 декабря требование распространится на визиты в общепит и ряд объектов розничной торговли.

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Комментарии (4)

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Это не факт, что вакцинированные курьеры не могут заболеть короной. Мы все это знаем. Вакцина не защищает от заражения. Поэтому где гарантия
, что тебя не заразят?
Antuan Rokanten
75 тысяч? Не смешите. Хорошо если 35 у них получится. Везде обман.
nuga
дураков нет крутить педали,да ещё вакцинироваться,мигрантам это хорошая работа,они сильные выносливые.
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