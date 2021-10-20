Спрос на курьеров в Петербурге взлетел в три раза после введения QR-кодов

На петербургской бирже труда появилось много вакансий для курьеров, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование HeadHunter 20 октября.

После того как правительство города объявило о введении QR-кодов, предложений о работе для доставщиков стало больше в три раза, если сравнивать количество вакансий с первой неделей октября. Соискателям нужно быть не только вакцинированными, но и иметь в распоряжении заветный QR-код.

— Чаще всего эти предложения связаны с доставкой еды и непродовольственных товаров, в 64% случаев работники требуются на полный рабочий день. Среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет от 70–75 тыс. рублей, — прокомментировали в HH.