РКН вынес предупреждение «Эху Москвы» за «возбуждение розни» к христианским священникам

Уточняется, что материал был выявлен на сайте радиостанции в ходе мониторинга. Вопросы у РКН вызвала публикация с прикрепленным к ней видео, содержащим информацию, «возбуждающую социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемых по религиозному признаку», а именно к христианским священникам. О какой конкретно видеозаписи идет речь, не уточняется.

Роскомнадзор вынес предупреждение «Эху Москвы» за публикацию, «возбуждающую социальную рознь». Об этом 20 октября пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Эху Москвы» 19 октября было вынесено предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ. «Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни относится к экстремистской деятельности», — отметили в РКН. Материалы также переданы в Генпрокуратуру для привлечения виновных к административной ответственности.



Ведомство потребовало «незамедлительно удалить» видеоматериал и проинформировать РКН.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что редакция требование РКН не получила.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор нашел нарушение закона об иноагентах в публикации на телеканале «Дождь»* (СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов).



*Телеканал «Дождь» — СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.