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РКН вынес предупреждение «Эху Москвы» за «возбуждение розни» к христианским священникам

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Роскомнадзор вынес предупреждение «Эху Москвы» за публикацию, «возбуждающую социальную рознь». Об этом 20 октября пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что материал был выявлен на сайте радиостанции в ходе мониторинга. Вопросы у РКН вызвала публикация с прикрепленным к ней видео, содержащим информацию, «возбуждающую социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемых по религиозному признаку», а именно к христианским священникам. О какой конкретно видеозаписи идет речь, не уточняется.

«Эху Москвы» 19 октября было вынесено предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ. «Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни относится к экстремистской деятельности», — отметили в РКН. Материалы также переданы в Генпрокуратуру для привлечения виновных к административной ответственности.

Ведомство потребовало «незамедлительно удалить» видеоматериал и проинформировать РКН.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что редакция требование РКН не получила.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор нашел нарушение закона об иноагентах в публикации на телеканале «Дождь»* (СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов).

*Телеканал «Дождь» — СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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Комментарии (11)

Денеб
А с высоким процентом педофилии что делать?
jokir
А Пушкина то с его «жил был поп, толоконный лоб» ещё не признали экстремистом?
perrkele_sattana
требую привлечь за возбуждение розни к социальной группе "привластные педофилы", прекратить оскорблять фашистов-гомофобов!
Всем благости, молитвочки и поканушки
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