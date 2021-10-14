Публикации без маркировки. Роскомнадзор нашел у «Дождя»* нарушение закона об иноагентах

Телеканал «Дождь»* (СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов) получил уведомления от Роскомнадзора о нарушении закона об иноагентах. Речь идет о распространении информации о них без маркировки.
Как сообщается 14 октября на сайте канала, РКН вызвал гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву и главного редактора сайта Владимира Моторина в свое управление для составления протоколов.
Претензии Роскомнадзора, по информации «Дождя», связаны с публикацией под заголовком: «Новая зачистка — кто следующий за «Проектом»** (организация, признанная в РФ нежелательной), как Россия начала охоту на экс-директора ФБК*** (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году), почему сейчас не остановить третью волну ковида». Однако в чем конкретно состоит правонарушение, не уточняется.
Нарушителям грозит штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и в размере от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.
*Телеканал «Дождь» — СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.
**«Проект» — организация, признанная «нежелательной» на территории РФ.
***ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — признан иноагентом в 2019 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.