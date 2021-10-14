Публикации без маркировки. Роскомнадзор нашел у «Дождя»* нарушение закона об иноагентах

Телеканал «Дождь»* (СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов) получил уведомления от Роскомнадзора о нарушении закона об иноагентах. Речь идет о распространении информации о них без маркировки.



Как сообщается 14 октября на сайте канала, РКН вызвал гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву и главного редактора сайта Владимира Моторина в свое управление для составления протоколов.



Претензии Роскомнадзора, по информации «Дождя», связаны с публикацией под заголовком: «Новая зачистка — кто следующий за «Проектом»** (организация, признанная в РФ нежелательной), как Россия начала охоту на экс-директора ФБК*** (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году), почему сейчас не остановить третью волну ковида». Однако в чем конкретно состоит правонарушение, не уточняется.

