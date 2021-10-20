Вакцину, созданную в НИИ гриппа, назвали «Корфлювек». Она защитит сразу от нескольких штаммов коронавируса и гриппа

Как уже сообщала «Фонтанка», доклинические исследования еще одной отечественной вакцины от коронавируса завершены, в самое ближайшее время начнутся клинические испытания, а в следующем году ее надеются зарегистрировать.



Дарья Даниленко раскрыла секрет, который до сих пор институт утаивал от широкой общественности: вакцина способна формировать кросс-протекцию (перекрестный иммунитет). В случае с «Корфлювеком» — это иммунитет сразу к нескольким циркулирующим штаммам коронавируса и вируса гриппа. Напомним, директор института Дмитрий Лиознов еще недавно не был готов делиться этой информацией: «Мы использовали для ее создания собственные ноу-хау, пока не готов о них говорить».

