Вакцину, созданную в НИИ гриппа, назвали «Корфлювек». Она защитит сразу от нескольких штаммов коронавируса и гриппа

Как уже сообщала «Фонтанка», доклинические исследования еще одной отечественной вакцины от коронавируса завершены, в самое ближайшее время начнутся клинические испытания, а в следующем году ее надеются зарегистрировать.
Дарья Даниленко раскрыла секрет, который до сих пор институт утаивал от широкой общественности: вакцина способна формировать кросс-протекцию (перекрестный иммунитет). В случае с «Корфлювеком» — это иммунитет сразу к нескольким циркулирующим штаммам коронавируса и вируса гриппа. Напомним, директор института Дмитрий Лиознов еще недавно не был готов делиться этой информацией: «Мы использовали для ее создания собственные ноу-хау, пока не готов о них говорить».
«Понимание того, как связаны генетические характеристики вируса с эпидемиологическими, важно, чтобы оценивать возможности борьбы с ним. От изменчивости вируса зависит эффективность вакцин, которые используются для защиты от него, и эффективность препаратов, которые мы используем в лечении», — говорит Дарья Даниленко.
«Корфлювек» — интраназальная векторная вакцина, преимущество которой в том, что она вводится без инъекции (капли в нос), обеспечивает ранний контроль за вирусом, снижение тяжести заболевания и распространение инфекции за счет того, что работает в носоглотке — входных воротах вируса.
По словам Дарьи Даниленко, пришедшая к нам «дельта»-линия штаммов коронавируса продолжает циркулировать и вытеснять все другие штаммы.