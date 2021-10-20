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Вакцину, созданную в НИИ гриппа, назвали «Корфлювек». Она защитит сразу от нескольких штаммов коронавируса и гриппа

Вакцина от коронавируса, созданная в НИИ гриппа, получила название «Корфлювек»

У вакцины, созданной в НИИ гриппа им. Смородинцева, появилось название — «Корфлювек». На Петербургском международном форуме здоровья, открывшемся 20 октября в городе на Неве, заместитель директора учреждения Дарья Даниленко раскрыла секрет — этот препарат будет защищать от нескольких штаммов гриппа и коронавируса одновременно.

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Как уже сообщала «Фонтанка», доклинические исследования еще одной отечественной вакцины от коронавируса завершены, в самое ближайшее время начнутся клинические испытания, а в следующем году ее надеются зарегистрировать.

Дарья Даниленко раскрыла секрет, который до сих пор институт утаивал от широкой общественности: вакцина способна формировать кросс-протекцию (перекрестный иммунитет). В случае с «Корфлювеком» — это иммунитет сразу к нескольким циркулирующим штаммам коронавируса и вируса гриппа. Напомним, директор института Дмитрий Лиознов еще недавно не был готов делиться этой информацией: «Мы использовали для ее создания собственные ноу-хау, пока не готов о них говорить».

«Понимание того, как связаны генетические характеристики вируса с эпидемиологическими, важно, чтобы оценивать возможности борьбы с ним. От изменчивости вируса зависит эффективность вакцин, которые используются для защиты от него, и эффективность препаратов, которые мы используем в лечении», — говорит Дарья Даниленко.

«Корфлювек» — интраназальная векторная вакцина, преимущество которой в том, что она вводится без инъекции (капли в нос), обеспечивает ранний контроль за вирусом, снижение тяжести заболевания и распространение инфекции за счет того, что работает в носоглотке — входных воротах вируса.

По словам Дарьи Даниленко, пришедшая к нам «дельта»-линия штаммов коронавируса продолжает циркулировать и вытеснять все другие штаммы.

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Комментарии (5)

Swebaka
И всё равно - молодцы. Надеюсь, профи там всё ещё на посту!
Владислав М
Пока что очередной пустозвон.
Вот когда будет готовый продукт зарегистрированный в ВОЗ, тогда и хвастаться надо.
mynine
Тут и комментировать пока нечего. Пока не будет опубликовано научное исследование протективности и безопасности новой вакцины, это всего лишь слова заинтересованных лиц.

Увы, из всех российских разработок взлетел лишь Спутник V / Лайт, остальное из разряда - "хотели как лучше, получилось как всегда".
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