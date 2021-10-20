Рекламный щит и урна закрыли собой автобусную остановку от автомобиля на Большеохтинском

Легковой автомобиль едва не улетел в автобусную остановку в Красногвардейском районе Петербурга днем 20 октября. Остановили машину знак, урна и рекламный щит.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 39 по Большеохтинскому проспекту столкнулись автомобили Hyundai и Ford Explorer. После встречи с внедорожником легковая отлетела на тротуар, где снесла знак автобусной остановки и урну, а рекламный щит у остановки в результате остался без стекла.
О пострадавших не сообщается. Затора на проспекте из-за аварии нет.
«Местные жители неоднократно обращались в ГИБДД с обращениями установки ограничителей скоростного режима, чтобы защититься от таких гонщегов, потому что рядом школа», — пишут в группе (орфография сохранена. — Прим. ред.).