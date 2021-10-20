В горсуде Петербурга рассмотрят жалобу на отказ оштрафовать НКО-иноагента

Одна жалоба — попытка оспорить отказ исключить НКО из реестра иноагентов, вторая — на отказ суда наказывать фонд за неподачу заявления о включении в реестр. Об этом на своей странице в Facebook 20 октября рассказал адвокат Максим Крупский, сотрудничающий с Фондом «Общественный вердикт».



Петроградский районный суд 5 октября прекратил производство по делу в отношении «Гуманитарного действия», на которое сотрудник ГУ Минюста по Петербургу составил протокол по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ (осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Статья грозит штрафами для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до полумиллиона.



В постановлении райсуда (есть в распоряжении редакции) говорится, что нарушением Минюст посчитал «публичные обращения к органам государственной власти, оказывающие влияние на деятельность этих органов власти», в том числе направленные «на принятие, изменение или отмену законов или иных нормативных актов», за политическую деятельность.



Защитник на заседании пояснил, что НКО относится к организациям здравоохранения, и в распространяемой информации отсутствуют признаки политической деятельности.



В документах, представленных в подтверждение вины фонда, «не исследовано и не оценено наличие у организации целей деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни», констатировал суд. Для реализации этих целей НКО получила лицензии на осуществление медицинской деятельности.



Суд также сослался на разъяснения в постановлении Конституционного суда и федеральные законы «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях». Согласно им, обязательный признак НКО, выполняющей функции иноагента, — участие в политической деятельности в виде участия в организации и проведении политических акций и формировании общественного мнения. Деятельность в области здравоохранения к политической не относится. А потенциальная возможность НКО участвовать в политической деятельности и получение иностранного финансирования не являются основанием для включения организации в реестр иноагентов.



Кроме того, в горсуд была подана жалоба на решение Октябрьского районного суда, который отказал НКО в удовлетворении иска об обязании Минюста исключить организацию из реестра иноагентов.



«Насколько мне известно, даты (рассмотрения жалоб в горсуде. — Прим. ред.) еще не назначены», — пояснил Крупский «Фонтанке».

