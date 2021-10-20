Подозреваемая в убийстве девочки из Вологды призналась в содеянном. На поступок ее толкнули «неприязненные отношения»

«Для того чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза», — сообщает 20 октября следственное управление СК РФ по Вологодской области.

«Фонтанка» писала, что предполагаемая убийца заманила к себе в квартиру двух девочек. Одну из них она отпустила. 40-летнюю женщину сняли с поезда из Петербурга в Мурманск, а позже повезли обратно в Вологду.

Как стало известно, погибшая девочка проживала в неблагополучной семье, в которой мать и другие родственники часто выпивали. Всё свободное время малолетняя преимущественно проводила на улице, ребенку не уделяли достаточного внимания. После трагедии брата убитой изъяли из семьи. Против матери и органов профилактики также возбуждены уголовные дела.

Школьница ушла из дома в Вологде около десяти утра 16 октября. Мать спохватилась только на следующий день — ей казалось, что дочка у бабушки. В последний раз девочку видели в одном из магазинов: камера засняла ее в компании другой девочки и некой женщины, которая покупала для них сладости. Затем на той же улице обнаружили рюкзак с вещами пропавшей. 18 октября нашли тело школьницы.