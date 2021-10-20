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Самолёт с хоккеистами «Амура» экстренно сел в Татарстане из-за неполадок

Boeing 737–8 с хоккейной командой на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Бегишево

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В аэропорту Бегишево в ночь на среду совершил экстренную посадку Boeing 737–8 c хоккейной командой «Амур» на борту. Об этом со ссылкой на Камскую транспортную прокуратуру утром 20 октября сообщает «Интерфакс».

По данным надзорного ведомства, самолёт вылетел из Бегишево в Хабаровск. На борту было 42 пассажира и восемь членов экипажа. В 00:25 сотрудник авиационной безопасности проинформировал о разгерметизации передней двери самолёта, из-за чего пилоты запросили посадку через 20 минут после взлёта. Борт благополучно вернулся в Бегишево. Обошлось без пострадавших. В 04:25 мск хоккеисты вылетели в Хабаровск на резервном судне.

Ранее «Фонтанка» писала об экстренной посадке самолёта с вахтовиками на борту в Якутии.

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