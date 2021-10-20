FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +12
70.97р82.68р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Самолёт с вахтовиками на борту совершил вынужденную посадку в Якутии

1
Печать

Самолёт с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Якутии из-за технической неисправности. Об этом в своем Instgram 20 октября сообщил губернатор Чукотки Роман Копин.

«Случился эпизод с рейсом Якутск — Певек. Самолёт с вахтовыми работниками вынужденно сел в Среднеколымске — сработал датчик масла правого двигателя», — написал Копин.

По словам губернатора, всех пассажиров самолёта временно разместили в гостиницах Среднеколымска — пока ожидается замена воздушного судна.

При этом Копин отметил, что «задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолёта». «Ситуация не просто неприятная, а опасная. Обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию», — подчеркнул он.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что на борту самолёта находились 44 человека.

Ранее «Фонтанка» писала, что в тундре у озера Милицейское накануне вынужденную посадку совершил вертолёт Ми-8.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний