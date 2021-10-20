Самолёт с вахтовиками на борту совершил вынужденную посадку в Якутии

Самолёт с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Якутии из-за технической неисправности. Об этом в своем Instgram 20 октября сообщил губернатор Чукотки Роман Копин.



«Случился эпизод с рейсом Якутск — Певек. Самолёт с вахтовыми работниками вынужденно сел в Среднеколымске — сработал датчик масла правого двигателя», — написал Копин.



По словам губернатора, всех пассажиров самолёта временно разместили в гостиницах Среднеколымска — пока ожидается замена воздушного судна.



При этом Копин отметил, что «задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолёта». «Ситуация не просто неприятная, а опасная. Обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию», — подчеркнул он.

