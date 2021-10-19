В тундре у озера Милицейское совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

Сотрудники МЧС пытаются добраться до места вынужденной посадки вертолета Ми-8, на борту которого находятся 11 человек, на Таймыре.
Как сообщает 19 октября «Интерфакс», сообщение о том, что воздушное судно внезапно прервало плановый полет, поступило сегодня около 10:30 по московскому времени. Источники агентства сообщают, что Ми-8 совершил посадку в нескольких километрах от села Караул в районе озера Милицейское.
По предварительной информации, экипаж и пассажиры вертолета живы. Причиной срочного приземления стала техническая неисправность, выявленная пилотом.