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В тундре у озера Милицейское совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

Вертолет совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае

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Сотрудники МЧС пытаются добраться до места вынужденной посадки вертолета Ми-8, на борту которого находятся 11 человек, на Таймыре.

Как сообщает 19 октября «Интерфакс», сообщение о том, что воздушное судно внезапно прервало плановый полет, поступило сегодня около 10:30 по московскому времени. Источники агентства сообщают, что Ми-8 совершил посадку в нескольких километрах от села Караул в районе озера Милицейское.

По предварительной информации, экипаж и пассажиры вертолета живы. Причиной срочного приземления стала техническая неисправность, выявленная пилотом.

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Комментарии (3)

261847251
Село - караул.
Озеро - милицейское.

Что там за края такие?
Жора__
Почему не переименовали озеро в Полицейское?!!! Непорядок!)))
Skazochny
опричники скоро там будут пожизненно на этом озере и в округе
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