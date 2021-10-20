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В Роспотребнадзоре назвали подъём заболеваемости COVID-19 прогнозируемым

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Подъём заболеваемости коронавирусом, наблюдаемый сейчас в РФ, вызван распространением штамма «дельта», а также игнорированием мер профилактики. Об этом со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную 20 октября сообщает «Интерфакс».

По словам специалиста, данный «подъём в принципе был прогнозируемым». «Среди заболевших есть и ранее вакцинированные, но они в подавляющем большинстве случаев болеют легко», — добавила Пшеничная.

Большинство же тяжёлых больных, как отметила представитель Роспотребнадзора, составляют те, кто ранее не болел и не прививался, в том числе пожилые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

Ранее «Фонтанка» писала, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости новых мер по борьбе с коронавирусом в стране и назвал особо проблемные по COVID-19 регионы.

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Комментарии (10)

Grend
Такое впечатление, что ковид управляется и прогнозируется роспотребом
Danik
Всё-то они знают, но потом!
Итак каждый раз!
Почти МЧС. Мониторят ситуацию и более ничего. Славное заведение!
Кто там во главе? Песков или сам?
Alex000
Конечно прогнозируемый. Второй год подряд ложиться спать перед цирком и просыпается после цирка.
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