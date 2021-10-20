В Роспотребнадзоре назвали подъём заболеваемости COVID-19 прогнозируемым

Подъём заболеваемости коронавирусом, наблюдаемый сейчас в РФ, вызван распространением штамма «дельта», а также игнорированием мер профилактики. Об этом со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную 20 октября сообщает «Интерфакс».

По словам специалиста, данный «подъём в принципе был прогнозируемым». «Среди заболевших есть и ранее вакцинированные, но они в подавляющем большинстве случаев болеют легко», — добавила Пшеничная.



Большинство же тяжёлых больных, как отметила представитель Роспотребнадзора, составляют те, кто ранее не болел и не прививался, в том числе пожилые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

