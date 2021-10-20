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СМИ: Facebook может сменить своё название

Компания Facebook объявит о переименовании на следующей неделе

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Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноимённая социальная сеть, а также сервис Instagram и мессенджер WhatsApp, планирует уже на следующей неделе объявить о планах переименования. Новое название должно отражать концепцию «метавселенной». Об этом со ссылкой на источники, близкие к компании, накануне, 19 октября, сообщил портал Verge.

По данным издания, о планах по переименованию Facebook будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября, при этом раскрытие нового имени может состояться и до наступления этого срока. Предполагается, что ребрендинг должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook — это лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы. Информации о новом названии пока нет, однако, по словам автора статьи, оно может быть связано с Horizon — технологией дополненной реальности, которой в последние годы вплотную занимается Facebook.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские судебные приставы начали принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей за отказ удалять признанную запрещённой в РФ информацию.

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