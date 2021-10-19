«Срочно нужна помощь!» В Николаевской больнице ковидные пациенты больше суток провели без отопления

В Николаевской больнице больше суток не было отопления. Коронавирусные больные замерзали, из окон дуло «ужас как», а внятных объяснений никто не давал, рассказали 19 октября «Фонтанке» читатели.



«У меня там мама лежит с ковидом. Пациенты мерзнут, так можно и осложнения получить, а в чем проблема — никто не говорит. Звонили на горячую линию в Смольный, там сказали, что скоро все будет в порядке, но причин не назвали», — пожаловалась петербурженка Ольга.



В пресс-службе «Петербургтеплоэнерго» «Фонтанке» рассказали, что 19 октября подрядчики компании завершили реконструкцию теплосети от котельной, отапливающей больницу. После замены трубопровода потребителей в плановом порядке переводят с временной схемы теплоснабжения на постоянную, и сейчас идет запуск системы и подключение абонентов, уточнили в компании.

