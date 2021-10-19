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«Срочно нужна помощь!» В Николаевской больнице ковидные пациенты больше суток провели без отопления

В Николаевской больнице в Петергофе отключили отопление больше чем на сутки

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В Николаевской больнице больше суток не было отопления. Коронавирусные больные замерзали, из окон дуло «ужас как», а внятных объяснений никто не давал, рассказали 19 октября «Фонтанке» читатели.

«У меня там мама лежит с ковидом. Пациенты мерзнут, так можно и осложнения получить, а в чем проблема — никто не говорит. Звонили на горячую линию в Смольный, там сказали, что скоро все будет в порядке, но причин не назвали», — пожаловалась петербурженка Ольга.

В пресс-службе «Петербургтеплоэнерго» «Фонтанке» рассказали, что 19 октября подрядчики компании завершили реконструкцию теплосети от котельной, отапливающей больницу. После замены трубопровода потребителей в плановом порядке переводят с временной схемы теплоснабжения на постоянную, и сейчас идет запуск системы и подключение абонентов, уточнили в компании.

«Без отключения перевод сделать невозможно. Реконструкция проводится для повышения надежности теплоснабжения, все работы заранее согласуются в комитете по энергетике и администрациях районов», — сообщили в «Петербургтеплоэнерго».

В конце сентября Николаевская больница полностью перешла к работе с COVID-19. Все отделения стационара перепрофилировали в инфекционные — сообщалось, что там развернут около 400 коек для больных коронавирусом.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко .это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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