«Срочно нужна помощь!» В Николаевской больнице ковидные пациенты больше суток провели без отопления

В Николаевской больнице больше суток не было отопления. Коронавирусные больные замерзали, из окон дуло «ужас как», а внятных объяснений никто не давал, рассказали 19 октября «Фонтанке» читатели.
«У меня там мама лежит с ковидом. Пациенты мерзнут, так можно и осложнения получить, а в чем проблема — никто не говорит. Звонили на горячую линию в Смольный, там сказали, что скоро все будет в порядке, но причин не назвали», — пожаловалась петербурженка Ольга.
В пресс-службе «Петербургтеплоэнерго» «Фонтанке» рассказали, что 19 октября подрядчики компании завершили реконструкцию теплосети от котельной, отапливающей больницу. После замены трубопровода потребителей в плановом порядке переводят с временной схемы теплоснабжения на постоянную, и сейчас идет запуск системы и подключение абонентов, уточнили в компании.
«Без отключения перевод сделать невозможно. Реконструкция проводится для повышения надежности теплоснабжения, все работы заранее согласуются в комитете по энергетике и администрациях районов», — сообщили в «Петербургтеплоэнерго».
В конце сентября Николаевская больница полностью перешла к работе с COVID-19. Все отделения стационара перепрофилировали в инфекционные — сообщалось, что там развернут около 400 коек для больных коронавирусом.