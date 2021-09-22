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Николаевская больница целиком переходит на коронавирус

Николаевская больница в Петербурге возвращается к работе с COVID-19. Власти города продолжают расширение сети стационаров на фоне растущей госпитализации с инфекцией.

«Администрация СПб ГБУЗ «Николаевская больница» информирует вас, что с 23 сентября 2021 года все отделения стационара будут перепрофилированы в инфекционные», — говорится в опубликованном 22 сентября сообщении на сайте учреждения.

По предварительной информации, речь идет о порядка 400 койках для больных коронавирусом. После третьей волны больница вернулась в штатный режим работы только 1 сентября.

Ранее в Смольном добавили 150 коек в пансионате «Заря» и 200 мест в больнице Святителя Луки. Но очередей из скорых избежать не удалось.

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Комментарии (3)

А2020
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