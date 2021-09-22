Николаевская больница целиком переходит на коронавирус

Николаевская больница в Петербурге возвращается к работе с COVID-19. Власти города продолжают расширение сети стационаров на фоне растущей госпитализации с инфекцией.



«Администрация СПб ГБУЗ «Николаевская больница» информирует вас, что с 23 сентября 2021 года все отделения стационара будут перепрофилированы в инфекционные», — говорится в опубликованном 22 сентября сообщении на сайте учреждения.



По предварительной информации, речь идет о порядка 400 койках для больных коронавирусом. После третьей волны больница вернулась в штатный режим работы только 1 сентября.

