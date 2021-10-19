«Росатом» выделил 190 миллиардов на строительство четырех плавучих АЭС

Объявленный вчера и завершенный во вторник, 19 октября, конкурс не предполагал торговли . Официально его победитель не назывался, так как никаких заявок не подавалось. Однако в размещенном в составе документации проекте договора уже проставлено его название: Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш»).

ФГУП «Атомфлот» одним днем провел одну из крупнейших в этом году госзакупок. За 190,2 млрд рублей он заказал у единственного поставщика услугу по строительству и доставке на Чукотку плавучих атомных электростанций. Информация размещена на портале госзакупок.

Это предприятие, как и «Атомфлот», входит в структуру госкорпорации «Росатом». В числе его дочерних компаний — 8 российских заводов, а также их региональные филиалы, и по одному в Венгрии и Чехии. Среди петербургских компаний, которые могут быть заняты в этом проекте, — АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения», ООО «Турбинные технологии ААЭМ».

В проекте соглашения особо оговаривается, что подрядчику нужно определить верфь-субпорядчика, на территории которой будет строиться само судно и куда будут привозить корпуса электростанций.

Согласно графику исполнения заказа, всего должны быть построены четыре плавучие электростанции. Первую надо сдать заказчику в марте 2026 года, уже с загруженным ядерным топливом, запущенную и испытанную. Последнюю — в мае 2031 года.

Местом поставки называется «новый порт возле мыса Наглейнын». Речь о лишь проектируемом пока порте на Чукотке, который привязывается в планируемому освоению крупного медного Баимского месторождения. Проектировщиком порта выбран петербургский «Ленморниипроект». Общественные слушания этой стройки назначены на 2022 год.