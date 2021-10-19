Дело тезки главы Василеостровского отдела законности пошло на второй круг. Суд снова вернул протокол из-за недочетов

Рассмотрение дела об отказе петербуржца Игоря Дашко от медосвидетельствования на состояние опьянения за рулем во второй раз вернулось из суда нерассмотренным из-за недочетов в протоколе. Эту информацию «Фонтанке» 19 октября подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.



«Суд, уже во второй раз, вынужден вернуть материалы дела об административном правонарушении в отношении Игоря Дашко, которому вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, так как они не соответствуют требованиям действующего законодательства. На этот раз, в протоколе имеются исправления в указании времени совершения преступления, однако нет данных, что указанные изменения внесены в присутствии Дашко, а также когда они внесены. Недостатки должны быть устранены в течение 3 суток со дня поступления протокола составителям, после чего вновь вернутся в суд», — пояснили в пресс-службе судов.