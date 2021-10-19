Дело тезки главы Василеостровского отдела законности пошло на второй круг. Суд снова вернул протокол из-за недочетов

Рассмотрение дела об отказе петербуржца Игоря Дашко от медосвидетельствования на состояние опьянения за рулем во второй раз вернулось из суда нерассмотренным из-за недочетов в протоколе. Эту информацию «Фонтанке» 19 октября подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.
«Суд, уже во второй раз, вынужден вернуть материалы дела об административном правонарушении в отношении Игоря Дашко, которому вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, так как они не соответствуют требованиям действующего законодательства. На этот раз, в протоколе имеются исправления в указании времени совершения преступления, однако нет данных, что указанные изменения внесены в присутствии Дашко, а также когда они внесены. Недостатки должны быть устранены в течение 3 суток со дня поступления протокола составителям, после чего вновь вернутся в суд», — пояснили в пресс-службе судов.
Протокол в отношении Игоря Дашко был составлен еще 12 сентября. Дело поступило на рассмотрение в судебный участок №15 Василеостровского района, однако документ был возвращен составителю для исправления недочетов.
Фамилия, имя и отчество Дашко полностью совпадают с ФИО начальника отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Василеостровского района. Чиновник ответил на звонок «Фонтанки», но после того, как журналист озвучил тему беседы, не попрощавшись, закончил разговор.