Материалы дела поступили на судебный участок № 15 21 сентября, это заметила городской активист Ирина Баханович. Как было указано в материалах дела, в отношении Игоря Дашко было составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В Петербурге есть только один человек с такими ФИО, и он занимает пост в администрации Василеостровского района.
Сначала слушание по делу, согласно информации с сайта суда, назначили на 7 октября, однако затем информация поменялась. В обновлённой версии говорилось, что протокол был возвращён из-за неправильного оформления.
В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» пояснили, что имела место техническая ошибка. Сотрудники аппарата судьи обрабатывали большое количество поступивших материалов. «Особое внимание хочется обратить на то, что указанные материалы должны вернуться в суд для рассмотрения после исправления ошибок составителями. Суд рассмотрит дело в строгом соответствии с действующим законодательством», — добавили в пресс-службе.
Дашко не ответил на звонок редакции и на сообщения с просьбой прокомментировать, по каким причинам он отказался от медосвидетельствования.
Полный тёзка главы Василеостровского отдела законности отказался проходить тест на алкогольное опьянение за рулём. Дело рассмотрят в суде
В отношении петербуржца, который является полным тёзкой главы отдела законности и правопорядка Василеостровского района Игоря Дашко, составили протокол за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения за рулём. Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, материалы дела успели поступить в суд и вернуться составителям для устранения недостатков.
Материалы дела поступили на судебный участок № 15 21 сентября, это заметила городской активист Ирина Баханович. Как было указано в материалах дела, в отношении Игоря Дашко было составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В Петербурге есть только один человек с такими ФИО, и он занимает пост в администрации Василеостровского района.