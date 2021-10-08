Полный тёзка главы Василеостровского отдела законности отказался проходить тест на алкогольное опьянение за рулём. Дело рассмотрят в суде

Материалы дела поступили на судебный участок № 15 21 сентября, это заметила городской активист Ирина Баханович. Как было указано в материалах дела, в отношении Игоря Дашко было составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В Петербурге есть только один человек с такими ФИО, и он занимает пост в администрации Василеостровского района.



Сначала слушание по делу, согласно информации с сайта суда, назначили на 7 октября, однако затем информация поменялась. В обновлённой версии говорилось, что протокол был возвращён из-за неправильного оформления.



В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» пояснили, что имела место техническая ошибка. Сотрудники аппарата судьи обрабатывали большое количество поступивших материалов. «Особое внимание хочется обратить на то, что указанные материалы должны вернуться в суд для рассмотрения после исправления ошибок составителями. Суд рассмотрит дело в строгом соответствии с действующим законодательством», — добавили в пресс-службе.



Дашко не ответил на звонок редакции и на сообщения с просьбой прокомментировать, по каким причинам он отказался от медосвидетельствования.

