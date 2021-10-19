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В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

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В три раза больше звонков: в Петербурге обрывают телефоны колл-центра для записи на вакцинацию

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Петербургский коронавирусный колл-центр, работающий по номеру 122, на следующий день после объявления о QR-кодах принял втрое больше звонков от желающих записаться на прививку, чем обычно, рассказали 19 октября в комитете по здравоохранению.

В ведомстве заверили, что комитет «готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию».

«Сегодня в городе на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. В последние месяцы нагрузка на эти пункты была вдвое ниже», — отметили в комздраве.

Тем временем в петербургских торговых центрах, где находятся пункты вакцинации, уже заметили очереди. Нагрузка в первый день выросла на 20-30%.

Когда в Петербурге заработают QR-коды и как их получать — читайте в этом материале.

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Комментарии (3)

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здесь Мудрость! кто имеет Ум, тот сочти число Зверя, ибо это число Человеческое; число Его шестьсот шестьдесят шесть!
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