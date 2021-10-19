Петербургский коронавирусный колл-центр, работающий по номеру 122, на следующий день после объявления о QR-кодах принял втрое больше звонков от желающих записаться на прививку, чем обычно, рассказали 19 октября в комитете по здравоохранению.



В ведомстве заверили, что комитет «готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию».



«Сегодня в городе на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. В последние месяцы нагрузка на эти пункты была вдвое ниже», — отметили в комздраве.

