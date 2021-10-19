Британская королева отказалась от премии «Бабушка года», потому что недостаточно стара

Королева Великобритании Елизавета II поделилась мудростью: ты стар настолько, насколько себя чувствуешь. Под этим предлогом она предложила организаторам конкурса «Старушка года» найти более подходящую кандидатуру.

Слова королевы 19 октября приводит журнал «Старушка», который и выступает учредителем конкурса. Отмечается, что за годы существования издания победителями признавали и нобелевских лауреатов, и обладателей «Оскара», и простых медсестер. В этом году редакция решила, что пора наградить королеву, но в конце августа из дворца пришел ответ с отказом. «Ее Величество верит в то, что человек настолько стар, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она отвечает необходимым критериям, чтобы принять звание, и надеется, что вы сможете найти более достойную кандидатуру», — сказано в письме. «Долгой жизни королеве», — отреагировали на письмо в редакции и присудили премию Лесли Карон, балерине и актрисе из Франции.