FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
71.17р82.46р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Британская королева отказалась от премии «Бабушка года», потому что недостаточно стара

1
Печать

Королева Великобритании Елизавета II поделилась мудростью: ты стар настолько, насколько себя чувствуешь. Под этим предлогом она предложила организаторам конкурса «Старушка года» найти более подходящую кандидатуру.

Слова королевы 19 октября приводит журнал «Старушка», который и выступает учредителем конкурса. Отмечается, что за годы существования издания победителями признавали и нобелевских лауреатов, и обладателей «Оскара», и простых медсестер. В этом году редакция решила, что пора наградить королеву, но в конце августа из дворца пришел ответ с отказом. «Ее Величество верит в то, что человек настолько стар, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она отвечает необходимым критериям, чтобы принять звание, и надеется, что вы сможете найти более достойную кандидатуру», — сказано в письме. «Долгой жизни королеве», — отреагировали на письмо в редакции и присудили премию Лесли Карон, балерине и актрисе из Франции.

Недавно из Великобритании сообщали, что королева последовала рекомендации врачей и в 95 лет перестала пить ежедневный коктейль с джином.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

simak
Усы ещё не выросли, значит молодая.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний