Королева Елизавета II полностью отказалась от спиртного по рекомендации врачей

Врачи рекомендовали королеве Великобритании Елизавете II поберечь здоровье и отказаться от регулярного употребления спиртного, чтобы встретить платиновый юбилей правления в 2022 году в наилучшей форме.
Как пишет 15 октября «Интерфакс» со ссылкой на Daily Telegraph, королева отнеслась к рекомендации серьезно и полностью отказалась от алкоголя. По данным источников газеты, теперь она пьет только воду Malvern.
По слухам, Елизавета II любила выпить дома во время ланча коктейль джина с Дюбонне, а перед ужином — джин с Мартини. Напитки ей смешивал муж, герцог Эдинбургский Филипп, который скончался в апреле 2021 года. Также сообщалось, что королева могла выпить бокал рейнвейна или розового вина, шампанское она не любит.
Сейчас 95-летняя королева продолжает активно ездить по стране и участвовать в мероприятиях, в соответствии с графиком. По информации Daily Telegraph, Елизавета II пребывает в добром здравии, хотя ходит с тросточкой.
Ранее сообщалось, что королева стала прабабушкой в 12-й раз. Ее внучка принцесса Беатрис родила девочку.