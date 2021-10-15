Королева Елизавета II полностью отказалась от спиртного по рекомендации врачей

Врачи рекомендовали королеве Великобритании Елизавете II поберечь здоровье и отказаться от регулярного употребления спиртного, чтобы встретить платиновый юбилей правления в 2022 году в наилучшей форме.



Как пишет 15 октября «Интерфакс» со ссылкой на Daily Telegraph, королева отнеслась к рекомендации серьезно и полностью отказалась от алкоголя. По данным источников газеты, теперь она пьет только воду Malvern.



По слухам, Елизавета II любила выпить дома во время ланча коктейль джина с Дюбонне, а перед ужином — джин с Мартини. Напитки ей смешивал муж, герцог Эдинбургский Филипп, который скончался в апреле 2021 года. Также сообщалось, что королева могла выпить бокал рейнвейна или розового вина, шампанское она не любит.

