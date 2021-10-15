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Королева Елизавета II полностью отказалась от спиртного по рекомендации врачей

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Врачи рекомендовали королеве Великобритании Елизавете II поберечь здоровье и отказаться от регулярного употребления спиртного, чтобы встретить платиновый юбилей правления в 2022 году в наилучшей форме.

Как пишет 15 октября «Интерфакс» со ссылкой на Daily Telegraph, королева отнеслась к рекомендации серьезно и полностью отказалась от алкоголя. По данным источников газеты, теперь она пьет только воду Malvern.

По слухам, Елизавета II любила выпить дома во время ланча коктейль джина с Дюбонне, а перед ужином — джин с Мартини. Напитки ей смешивал муж, герцог Эдинбургский Филипп, который скончался в апреле 2021 года. Также сообщалось, что королева могла выпить бокал рейнвейна или розового вина, шампанское она не любит.

Сейчас 95-летняя королева продолжает активно ездить по стране и участвовать в мероприятиях, в соответствии с графиком. По информации Daily Telegraph, Елизавета II пребывает в добром здравии, хотя ходит с тросточкой.

Ранее сообщалось, что королева стала прабабушкой в 12-й раз. Ее внучка принцесса Беатрис родила девочку.

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Комментарии (10)

Денеб
Тут главное - чувство меры.... Если оно есть, то есть и шанс дожить до Елизаветиных годов....
Кстати, готов побиться об заклад, она каждое утро кушает овсянку..... И ест всякую другую вкусную и здоровую пищу, недоступную нашим соотечественникам.....
AlexOzz
А не поздно ли завязывать?
MalinAk
Во дает бабулька 🤣
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