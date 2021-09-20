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Королева Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз

Принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, родила девочку. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

«Ее Королевское Высочество и ребенок чувствуют себя хорошо. Пара с нетерпением ждет возможности познакомить их дочь с ее старшим братом Кристофером Вульфом», — говорится на сайте.

Девочка появилась на свет 18 сентября в одной из больниц Лондона. Она весит 2,77 кг. Имя малышки не раскрывается.

95-летняя королева Елизавета стала прабабушкой в 12-й раз. В сообщении отмечается, что она рада этой новости. Первая ее правнучка, Саванна Филлипс, родилась 29 декабря 2010 года. Также у королевы есть четверо детей и восемь внуков.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Рад за королеву Британии и всю её родню. Спасибо Фонтанке за новость, она крайне мне важна и интересна. Жаль не сообщили, как это событие прокомментировала, например, Волочкова?
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