Королева Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз

Принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, родила девочку. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
«Ее Королевское Высочество и ребенок чувствуют себя хорошо. Пара с нетерпением ждет возможности познакомить их дочь с ее старшим братом Кристофером Вульфом», — говорится на сайте.
Девочка появилась на свет 18 сентября в одной из больниц Лондона. Она весит 2,77 кг. Имя малышки не раскрывается.
95-летняя королева Елизавета стала прабабушкой в 12-й раз. В сообщении отмечается, что она рада этой новости. Первая ее правнучка, Саванна Филлипс, родилась 29 декабря 2010 года. Также у королевы есть четверо детей и восемь внуков.