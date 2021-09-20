Королева Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз

Принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, родила девочку. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Букингемского дворца.



«Ее Королевское Высочество и ребенок чувствуют себя хорошо. Пара с нетерпением ждет возможности познакомить их дочь с ее старшим братом Кристофером Вульфом», — говорится на сайте.



Девочка появилась на свет 18 сентября в одной из больниц Лондона. Она весит 2,77 кг. Имя малышки не раскрывается.

