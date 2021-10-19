«Другого способа просто не существует». В Москве вплоть до февраля вводят новые ограничения из-за коронавируса и усиливают требования по вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с пандемией COVID-19 в столице. Они будут действовать до конца февраля.
«Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения, но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — говорится 19 октября в заявлении на сайте Сергея Собянина.
C 25 октября по 25 февраля в Москве не менее трети от общего числа работников должны уйти на удаленку. В первую очередь это касается людей старше 60 лет. Кроме того, до февраля на домашний режим должны отправиться пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями.
Также в столице увеличивают требования к обязательной вакцинации. Так, до 1 января в сфере услуг нужно вакцинировать не менее 80% от общего числа персонала.
Собянин призвал горожан прививаться. «Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», — обратился к гражданам градоначальник.
Москва остается городом, который дает самый большой прирост заболевших в стране. За последние сутки там выявили 5 700 инфицированных, а с начала пандемии в столице заболели 1 731 937 человек.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов ввел в городе новые ограничительные меры. Документ с 1 ноября вводит QR-коды для посещения деловых и спортивных мероприятий, а затем для концертов, театров, музеев, а также ресторанов и магазинов.