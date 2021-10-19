«Другого способа просто не существует». В Москве вплоть до февраля вводят новые ограничения из-за коронавируса и усиливают требования по вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с пандемией COVID-19 в столице. Они будут действовать до конца февраля.



«Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения, но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — говорится 19 октября в заявлении на сайте Сергея Собянина.



C 25 октября по 25 февраля в Москве не менее трети от общего числа работников должны уйти на удаленку. В первую очередь это касается людей старше 60 лет. Кроме того, до февраля на домашний режим должны отправиться пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями.

