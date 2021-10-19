FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
71.17р82.46р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Другого способа просто не существует». В Москве вплоть до февраля вводят новые ограничения из-за коронавируса и усиливают требования по вакцинации

Собянин объявил о новых коронавирусных ограничениях в Москве.

9
Печать

Мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с пандемией COVID-19 в столице. Они будут действовать до конца февраля.

«Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения, но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — говорится 19 октября в заявлении на сайте Сергея Собянина.

C 25 октября по 25 февраля в Москве не менее трети от общего числа работников должны уйти на удаленку. В первую очередь это касается людей старше 60 лет. Кроме того, до февраля на домашний режим должны отправиться пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями.

Также в столице увеличивают требования к обязательной вакцинации. Так, до 1 января в сфере услуг нужно вакцинировать не менее 80% от общего числа персонала.

Собянин призвал горожан прививаться. «Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», — обратился к гражданам градоначальник.

Москва остается городом, который дает самый большой прирост заболевших в стране. За последние сутки там выявили 5 700 инфицированных, а с начала пандемии в столице заболели 1 731 937 человек.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов ввел в городе новые ограничительные меры. Документ с 1 ноября вводит QR-коды для посещения деловых и спортивных мероприятий, а затем для концертов, театров, музеев, а также ресторанов и магазинов.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

hedgehog_
"другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует"
там после вас не пропущено слово? например плебеев?
Dazdraperma
Они ведь не успокоятся. Сначала намордники, потом самоарест на месяц, потом требование проколоть 60% населения, теперь 80% и самоарест на полгода. Ну а следом-то что? Пока не будет вакцинировано 146%, включая грудных детей - всех на жесткий арест и сухари?
266132755
Воз признал, что локдауны не эффективны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний