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Смольный готовится продлить коронавирусные выплаты медикам до конца 2021 года

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Коронавирусные доплаты медикам в Петербурге планируют продлить до декабря 2021 года, проект постановления правительства об этом опубликован на сайте Смольного 19 октября.

Документ предполагает продление выплаты — срок сдвигается с 30 сентября на 31 декабря 2021 года. На предоставление социальных выплат работникам предполагается выделить комитету по социальной политике дополнительно 820 млн рублей. Контроль за выполнением постановления в проекте возложен на вице-губернатора Олега Эргашева.

Как писала «Фонтанка», выплаты положены только пострадавшим сотрудникам медучреждений, подведомственных комитету по здравоохранению и администрациям районов Петербурга (независимо от профиля деятельности) и перепрофилированных под лечение COVID-19 медицинских организаций федерального подчинения.

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