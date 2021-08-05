Коронавирусные выплаты медикам в Петербурге продлили до конца сентября

Срок предоставления финансовой поддержки работникам медицинских организаций Петербурга, которые участвуют в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции и контактируют с пациентами с COVID-19, продлён до 30 сентября 2021 года. Соответствующее постановление 5 августа подписал губернатор города Александр Беглов.

«По состоянию на 21 июля специальную социальную выплату получили 31 095 работников медицинских организаций на сумму общую 2 266 196,8 тыс. рублей. Дополнительное финансирование на реализацию постановления не потребуется, выплаты будут осуществляться за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга».