Омбудсмен Петербурга предложил выплаты за заражение коронавирусом медикам не только из «ковидных» медучреждений

На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова вновь начали поступать жалобы на решения городских органов государственной власти об отказе в предоставлении единовременных выплат сотрудникам больниц и поликлиник, которые заразились коронавирусом при работе с пациентами. Об этом сообщается 26 июля на сайте омбудсмена.

Шишлов обратил внимание на то, что, несмотря на меры защиты, в период пандемии риск заражения высок для всех медиков, а не только для тех, кто работает в «ковидных» стационарах. Сейчас право на единовременную выплату имеют только пострадавшие медики из организаций, подведомственных комитету по здравоохранению и администрациям районов Санкт-Петербурга (независимо от профиля деятельности) и перепрофилированных под лечение коронавируса медицинских организаций федерального подчинения.