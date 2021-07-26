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Омбудсмен Петербурга предложил выплаты за заражение коронавирусом медикам не только из «ковидных» медучреждений

Медработники Петербурга рассказали об отказах в коронавирусных выплатах

На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова вновь начали поступать жалобы на решения городских органов государственной власти об отказе в предоставлении единовременных выплат сотрудникам больниц и поликлиник, которые заразились коронавирусом при работе с пациентами. Об этом сообщается 26 июля на сайте омбудсмена.

Шишлов обратил внимание на то, что, несмотря на меры защиты, в период пандемии риск заражения высок для всех медиков, а не только для тех, кто работает в «ковидных» стационарах. Сейчас право на единовременную выплату имеют только пострадавшие медики из организаций, подведомственных комитету по здравоохранению и администрациям районов Санкт-Петербурга (независимо от профиля деятельности) и перепрофилированных под лечение коронавируса медицинских организаций федерального подчинения.

Омбудсмен в связи с этим обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову. Он предложил «внести изменения в постановление № 84, которые позволят предоставлять дополнительные меры поддержки всем пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом сотрудникам государственных учреждений здравоохранения независимо от подведомственности и профиля оказания медицинской помощи».

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