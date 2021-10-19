Горожанам расскажут, как и почему меняется облик Петербурга

Мариинский театр, Конюшенное ведомство, Охтинский мыс — это не просто точки на карте или в гидах по Петербургу, а примеры самых ожесточенных споров о том, каким быть городу. В лектории «Новой Голландии» проанализируют, что влияло на градостроительные решения последних лет. Бесплатно. 18+

«Издевательство», «инфантильная фантазия» — такие характеристики давали некоторые градозащитники Лахта Центру. Не нынешнему, а будущему — № 2. Высотой в 703 метра. Первому, высотой в 402 м, тоже не поздоровилось, но к нему относились все же мягче: считалось победой, что небоскрёб возвели все-таки не на Охте, как изначально намеревались.

А вот так петербуржцы отреагировали на планы построить новый корпус музея Достоевского: «Совсем скоро 200-летие со дня рождения великого русского писателя, не позорьтесь своими намерениями застроить ещё один зелёный клочок в самом сердце Петербурга».



Лиза Должанская, выпускница факультета управления социокультурными проектами московской Шанинки для сравнения напомнит, как появлялись новые объекты в Петербурге до революции. По каким старым градостроительным правилам мы живем до сих пор, а какие отменены. Обсудим, насколько общественная дискуссия влияет на проекты — и каковы перспективы этого влияния.



Слушаем лекцию «Охта, Лахта и новая сцена Мариинки: как и почему меняется облик Петербурга» в «Новой Голландии» (нужно зарегистрироваться на сайте) или онлайн, на ютуб-канале лектория. Начало в 19:30 25 октября.



Александра Шеромова

