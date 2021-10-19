Нападение пациента на врача «двойки» расценено следствием как попытка убийства

Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено в Петербурге после нападения на врача Городской многопрофильной больницы №2. Под следствием 72-летний пенсионер.

О возбуждении дела 19 октября сообщает региональный следком. Пенсионер напал на врача минувшей ночью, он ударил медика ножом в грудь. Пресс-служба уточняет, что потерпевшего прооперировали и перевели в реанимацию.

Меру подозреваемому еще не определили, как и не готовы пока предъявить обвинение.

Как ранее писала «Фонтанка», врач пострадал после того, как вывел агрессивного пациента из палаты, тем самым оградив других больных и медсестру. Что вызвало приступ гнева — непонятно. Недавно больница снова начала принимать коронавирусных пациентов, такое поведение может быть следствием низкого уровня кислорода в крови.