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Нападение пациента на врача «двойки» расценено следствием как попытка убийства

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Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено в Петербурге после нападения на врача Городской многопрофильной больницы №2. Под следствием 72-летний пенсионер.

О возбуждении дела 19 октября сообщает региональный следком. Пенсионер напал на врача минувшей ночью, он ударил медика ножом в грудь. Пресс-служба уточняет, что потерпевшего прооперировали и перевели в реанимацию.

Меру подозреваемому еще не определили, как и не готовы пока предъявить обвинение.

Как ранее писала «Фонтанка», врач пострадал после того, как вывел агрессивного пациента из палаты, тем самым оградив других больных и медсестру. Что вызвало приступ гнева — непонятно. Недавно больница снова начала принимать коронавирусных пациентов, такое поведение может быть следствием низкого уровня кислорода в крови.

Пострадавший в тяжелом, но стабильном состоянии. Подозреваемый также пока остается в больнице — в отдельной палате и под конвоем.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Ulaaaa
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