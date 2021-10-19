Перепутали с вором приставок. В Подмосковье полицейские по ошибке задержали режиссера

Режиссер Федор Ермошин рассказал, что был по ошибке задержан полицией у своего дома в подмосковном Одинцово. По его словам, правоохранители действовали жестко.



«Они никак не представились, ничего не предъявили, повалили меня на асфальт. Я крикнул рядом стоявшему человеку: «Меня куда-то тащат, будьте свидетелем!» Эти ребята, видимо, сказали ему, что это полиция, и показали удостоверения. Я не видел, был развернут лицом к машине», — заявил он 19 октября «Новой газете».



В автомобиле Ермошину посоветовали «чистосердечно признаться» и заявили, что ему грозит «до пяти лет». Причины задержания мужчине не объясняли. «Только постоянно требовали рассказать, как я украл приставки или телефоны какие-то, фирмы Sony, в Строгино. Я не понимал, бандиты это или полицейские», — говорит режиссер.

