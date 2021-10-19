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Перепутали с вором приставок. В Подмосковье полицейские по ошибке задержали режиссера

В Подмосковье задержали режиссера, перепутав его с вором

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Режиссер Федор Ермошин рассказал, что был по ошибке задержан полицией у своего дома в подмосковном Одинцово. По его словам, правоохранители действовали жестко.

«Они никак не представились, ничего не предъявили, повалили меня на асфальт. Я крикнул рядом стоявшему человеку: «Меня куда-то тащат, будьте свидетелем!» Эти ребята, видимо, сказали ему, что это полиция, и показали удостоверения. Я не видел, был развернут лицом к машине», — заявил он 19 октября «Новой газете».

В автомобиле Ермошину посоветовали «чистосердечно признаться» и заявили, что ему грозит «до пяти лет». Причины задержания мужчине не объясняли. «Только постоянно требовали рассказать, как я украл приставки или телефоны какие-то, фирмы Sony, в Строгино. Я не понимал, бандиты это или полицейские», — говорит режиссер.

По данным «НГ», Ермошина доставили в ОВД по району Строгино. В кабинете полицейский показал ему фотографию подозреваемого в краже, система распознавания лиц показала сходство с режиссером на 70%, однако страж порядка усомнился в этом, когда увидел мужчину в живую.

«Сейчас вижу, что вы не похожи, а так — нет. Извини. Сейчас заберешь свой паспорт в окошке», — процитировал Ермошин слова полицейского.

Также режиссер рассказал, что зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в прокуратуру.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге был жестко задержан солист Мариинского театра Виктор Коротич. Полицейские подошли к нему недалеко от дома и попросили предъявить документы, так как он «может находиться в розыске». Паспорта с собой у артиста не оказалось, на предложение проехать в отдел он ответил отказом, тогда стражи порядка решили применить силу.

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Комментарии (13)

simak
Надел бы маску - система распознавания лиц бы не перепутала.
AlBerkut
Ну ничего, скоро система распознавания лиц станет автономно работать - и распознавать, и ловить, и судить и в исполнение приводить...🤔😉
Ну а место карнавального займёт Сара Коннор 😎😂😂😂
dmitry_spb
В суд, только в суд. А потом обжаловать до посинения, вплоть до Страсбурга. Побои снимать обязательно.
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