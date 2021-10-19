«Балтийскую жемчужину» оштрафовали на 90 тысяч за работы в реке Дудергофка

За пользование акваторией реки Дудергофка и одноименным каналом ЗАО «Балтийская жемчужина» назначили штраф в размере 90 тысяч рублей. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.



Ранее «Фонтанка» писала, что компания вела работы на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, выданного городским комитетом по природопользованию.



Согласно обновленным данным, представители управления обследовали участок и установили, что фирма вышла за указанные в документе границы на 93 метра.

