Росприроднадзор по СЗФО возбудил административное дело в отношении ЗАО «Балтийская жемчужина». Причиной стало использование реки Дудергофка с нарушением установленных условий.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа 24 сентября, жители Петербурга сообщали о работе строительной техники в акватории водоема, а также о засыпке грунтами Финского залива в районе ЖК «Балтийская жемчужина».
«Управлением установлено, что работы ведутся не в акватории залива, а в акватории реки Дудергофка (с Дудергофским каналом) на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, выданного обществу комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов», — отметили представители Росприроднадзора.
Инспектор и специалисты лаборатории обследовали участок. Стало известно, что компания вышла за указанные в решении границы, общая площадь дополнительно занятой территории — 81 «квадрат».