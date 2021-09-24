FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.72р85.20р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Росприроднадзор возбудил «административку» из-за строительной техники в Дудергофке

Росприроднадзор по СЗФО возбудил административное дело в отношении ЗАО «Балтийская жемчужина». Причиной стало использование реки Дудергофка с нарушением установленных условий.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа 24 сентября, жители Петербурга сообщали о работе строительной техники в акватории водоема, а также о засыпке грунтами Финского залива в районе ЖК «Балтийская жемчужина».

ПоделитьсяПоделиться

«Управлением установлено, что работы ведутся не в акватории залива, а в акватории реки Дудергофка (с Дудергофским каналом) на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, выданного обществу комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов», — отметили представители Росприроднадзора.

Инспектор и специалисты лаборатории обследовали участок. Стало известно, что компания вышла за указанные в решении границы, общая площадь дополнительно занятой территории — 81 «квадрат».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний