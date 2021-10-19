Роскомнадзор назвал успешными учения по устойчивости Рунета

Учения по безопасности и устойчивости российского сегмента Интернета прошли успешно, они проводились в рамках закона о «суверенном Рунете». Об этом 19 октября заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах форума «Спектр 2021».



«Закон предписывает проводить учения ежегодно. Мы закон не нарушаем. По мнению Роскомнадзора, все учения, которые проводились до сегодняшнего дня, проходили успешно», — цитирует его «Интерфакс».



По словам Липова, учения проходят с целью «проверить готовность сетей связи или участков сетей связи к тем или иным отклонениям в их работе, а при возникновении таких отклонений — насколько сети связи быстро, без последствий возвращаются в устойчивое состояние». Участие в них приняли операторы связи и другие компании, добавил глава ведомства.

