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Роскомнадзор назвал успешными учения по устойчивости Рунета

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Учения по безопасности и устойчивости российского сегмента Интернета прошли успешно, они проводились в рамках закона о «суверенном Рунете». Об этом 19 октября заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах форума «Спектр 2021».

«Закон предписывает проводить учения ежегодно. Мы закон не нарушаем. По мнению Роскомнадзора, все учения, которые проводились до сегодняшнего дня, проходили успешно», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Липова, учения проходят с целью «проверить готовность сетей связи или участков сетей связи к тем или иным отклонениям в их работе, а при возникновении таких отклонений — насколько сети связи быстро, без последствий возвращаются в устойчивое состояние». Участие в них приняли операторы связи и другие компании, добавил глава ведомства.

В начале сентября «Фонтанка» писала, что в России протестировали массовую блокировку сервисов Google. Подробнее об этом нам рассказал эксперт Филипп Кулин.

Закон о «суверенном Рунете», благодаря которому при возникновении внешней опасности Сеть в России теоретически может быть переведена в режим «ручного управления», Владимир Путин подписал 1 мая 2019 года. Все угрозы благополучию Интернета в России внесены в специальный перечень. Среди прочих пунктов там можно найти «угрозу распространения запрещенной информации» и кибератаки на властные ресурсы.

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Комментарии (1)

Gregory
Эти учения - фикция. РКН просто технически не сможет заменить или даже подменить CDN Google, Cloudflare, AWS и множества других, которые используются почти на каждом сайте. Недоступность того же jQuery, шрифтов, множества других библиотек превратит большинство сайтов в тыкву. А что насчет компаний, масштабирующих свои сервисы на ЕС, США и другой мир?
Даже если гипотетически предположить, что всё удалось, неужели доведя рунет до стабильного состояния при отключении основных международных магистралей этот проект просто отложат в ящик до возникновения ЧП или намеренного отключения России от сети?
Какова вероятность, что следующей итерацией более глобального плана будут учения по глобальному ограничению рунета - ведь есть уже скорее успешный - китайский опыт, только вот Китай создавал свой Великий Фаерволл, когда еще небыло сильных зависимостей от сторонних библиотек, сервисов, CDN и прочего - поэтому и терять особо было нечего. У нас, в краткосрочной перспективе наступит полный хаос.
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