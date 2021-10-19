В Кремле признают ответственность за недостаточный уровень вакцинации в стране, но платить за прививку каждому не намерены

По словам Пескова, власти блестяще справились с обеспечением условий для повсеместной вакцинации от коронавируса. «Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще», — цитирует пресс-секретаря президент 19 октября ТАСС.



Так Песков прокомментировал вчерашнее высказывание вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о том, что государство якобы проиграло информационную кампанию против COVID-19.



Песков добавил, что в стране вряд ли возможно выплачивать вознаграждение каждому, кто сделал прививку от ковида. Однако решение о том, нужно ли вводить премирование, должны принимать специалисты.

