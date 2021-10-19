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В Кремле признают ответственность за недостаточный уровень вакцинации в стране, но платить за прививку каждому не намерены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от ковида в стране остается недостаточным. Между тем необходимо и более серьезное отношение к прививкам со стороны граждан, отметил представитель Кремля.

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По словам Пескова, власти блестяще справились с обеспечением условий для повсеместной вакцинации от коронавируса. «Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще», — цитирует пресс-секретаря президент 19 октября ТАСС.

Так Песков прокомментировал вчерашнее высказывание вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о том, что государство якобы проиграло информационную кампанию против COVID-19.

Песков добавил, что в стране вряд ли возможно выплачивать вознаграждение каждому, кто сделал прививку от ковида. Однако решение о том, нужно ли вводить премирование, должны принимать специалисты.

«Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то «поголовная оплата», — сказал Песков.

На предположение о том, что допуск зарубежных препаратов от коронавируса на российский рынок способствовал бы повышению уровня вакцинации в России, представитель Кремля ответил отрицательно. По его словам, имеющаяся у некоторых граждан вакцинофобия не связана с марками прививок.

Песков также добавил, что признание западных лекарств от COVID-19 в РФ возможно только на обоюдной основе.

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Комментарии (4)

Skazochny
ответственность за побочки вплоть до смерти от жижи они не хотят взять на себя? тогда досвидос
RUDZHIN
вы хотя бы возьмите ответственность за прививку,а не подсовывайте бумажку,что вы не при делах,если что...
dimas062
"Власти" не выполнили главное - обеспечить хоть какое-то доверие граждан к себе (и своей поделке неимеющейаналогов).
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