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Уфимская опека следит за тем, как петербурженка ищет родителей для своего новорожденного ребенка

Опека не видит ничего незаконного в том, что 33-летняя петербурженка ищет новую семью для своего новорожденного сына в соцсетях. Конечно, с этической точки зрения это не совсем правильно, но кто же ей запретит.

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«Малыш находится в доме ребенка уже давным-давно, с 13 августа, то есть с того момента, когда она его родила. Сначала он был в больнице, так как там были кое-какие проблемы со здоровьем. В данный момент он жив-здоров, все с ним нормально. Мама просто пытается найти мальчику родителей сама, а так вопрос на контроле. Опека с самого начала следит за ситуацией», — отметила 19 октября в разговоре с «Фонтанкой» детский омбудсмен в Башкортостане Ольга Панчихина.

По словам уполномоченного по правам ребенка, поиск родителей через соцсети — не есть правильный формат, но она таким образом пытается помочь.

«Она считает, что права. В данный момент малыш находится в доме ребенка пока без какого-либо статуса, и, чтобы дальнейшую его судьбу решить, он необходим. Для этого нужно провести некоторые нормативные акты в отношении мамы, это все пока в работе», — пояснила Панчихина.

Для того, чтобы мальчика можно было усыновить, он должен иметь статус сироты. Сиротой малыша могут признать в трех случаях: если родители лишены родительских прав, умерли или пропали без вести.

33-летняя Виктория опубликовала 15 октября объявление о поиске родителей для своего сына Саши. В посте она рассказала о здоровье ребенка, описала его «судьбу» и отметила, что в роду у него есть начальники. Пост пользователям не понравился, они сравнили его с объявлением о продаже щенка. Видимо, отреагировав на общественное порицание, Виктория удалила его.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

dimitron111
что это за род такой, который не может помочь матери с младенцем? начальники? а точно. вс е понятно
Mafioza
То есть,пока мамаша решает свои проблемы с головой и гадает-отказаться от ребенка или нет,младенец находится в подвешенном сотоянии без статуса-его нет в базе и потенциальные усыновители,а не виртуальные не могут его увидить?..прекрасная забота о ребенке.
ego
Это намного лучше, чем создавать для ребенка перевалочный пункт в виде детского дома, каждый день в котором приносит непоправимый ущерб развитию ребенка.
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