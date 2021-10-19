Уфимская опека следит за тем, как петербурженка ищет родителей для своего новорожденного ребенка

«Малыш находится в доме ребенка уже давным-давно, с 13 августа, то есть с того момента, когда она его родила. Сначала он был в больнице, так как там были кое-какие проблемы со здоровьем. В данный момент он жив-здоров, все с ним нормально. Мама просто пытается найти мальчику родителей сама, а так вопрос на контроле. Опека с самого начала следит за ситуацией», — отметила 19 октября в разговоре с «Фонтанкой» детский омбудсмен в Башкортостане Ольга Панчихина.



По словам уполномоченного по правам ребенка, поиск родителей через соцсети — не есть правильный формат, но она таким образом пытается помочь.