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«В роду много начальников». Петербурженка через соцсети ищет новых родителей для своего ребёнка

В соцсетях отреагировали на пост петербургской поэтессы, которая ищет новых родителей для своего ребенка

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В соцсетях уже два дня широко обсуждается пост 33-летней петербургской поэтессы Виктории, которая через «ВКонтакте» ищет родителей для своего ребенка.

«Грудничок Саша ищет маму и папу. Ему всего 3 месяца. Безумно любимый и желанный ребёнок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем», — объясняет Виктория.

Далее идет описание здоровья и «судьбы» малыша. Мама пишет, что он «по дизайну человека МГ 3/5, Солнце в знаке Рака. Принимал настройки Лилла Перла и Кундалини Рейки в утробе. Очень мощный ребёнок по энергетике».

Фото: скриншот vk.com
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Особое внимание уделено родословной Саши. Виктория отмечает, что родители занимаются интеллектуальным трудом. Папа — предприниматель, мама — автор методики преподавания математики, поэтесса. «В роду много руководителей, начальников», — пишет женщина.

Пользователи соцсетей восприняли пост крайне негативно и сравнили его с объявлением о продаже щенка. Некоторые заявили, что не нужно было рожать ребёнка.

«У вас стереотипы, как и у многих людей. Если б был не нужен, я бы сделала аборт. Судьба у ребёнка хорошая, я найду для него самую лучшую семью», — уверена Виктория.

Фото: скриншот vk.com

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Комментарии (3)

Vikilein
Интересно, почему "петербургская поэтесса" рожала в Уфе?
Steam
То,что у мамы проблемы со здоровьем сомнения не вызывает.
Психическим.
ЧижПыж
Сознательно родила на продажу.
Стерилизовать!
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