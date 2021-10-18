«В роду много начальников». Петербурженка через соцсети ищет новых родителей для своего ребёнка

В соцсетях уже два дня широко обсуждается пост 33-летней петербургской поэтессы Виктории, которая через «ВКонтакте» ищет родителей для своего ребенка.
«Грудничок Саша ищет маму и папу. Ему всего 3 месяца. Безумно любимый и желанный ребёнок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем», — объясняет Виктория.
Далее идет описание здоровья и «судьбы» малыша. Мама пишет, что он «по дизайну человека МГ 3/5, Солнце в знаке Рака. Принимал настройки Лилла Перла и Кундалини Рейки в утробе. Очень мощный ребёнок по энергетике».
Особое внимание уделено родословной Саши. Виктория отмечает, что родители занимаются интеллектуальным трудом. Папа — предприниматель, мама — автор методики преподавания математики, поэтесса. «В роду много руководителей, начальников», — пишет женщина.
Пользователи соцсетей восприняли пост крайне негативно и сравнили его с объявлением о продаже щенка. Некоторые заявили, что не нужно было рожать ребёнка.
«У вас стереотипы, как и у многих людей. Если б был не нужен, я бы сделала аборт. Судьба у ребёнка хорошая, я найду для него самую лучшую семью», — уверена Виктория.