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В Ленобласти скончался инспектор ГИБДД, в которого во время гусиной охоты выстрелил приятель

Раненый на охоте в Гостилицах сотрудник ГИБДД умер в больнице

В больнице Ленинградской области скончался 37-летний инспектор ОГИБДД Петродворцового района Петербурга. До этого его госпитализировали с тяжелым ранением головы. Мужчина умер 17 октября.

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Как сообщает 19 октября областной портал 47news, полицейский получил огнестрельную травму во время охоты с 41-летним приятелем. Оба целились в гусей у садоводства «Простоквашино» Гостилицкого поселения. У мужчин были официальные документы на охотничье оружие и актуальные разрешения на добычу птицы.

«Фонтанка» писала, что несчастный случай произошел, предположительно, из-за того, что товарищ инспектора выстрелил в стаю в тот момент, когда полицейский встал с раскладного стула впереди стрелка.

Помимо этого, известно, что на тот момент погибший находился в официальном отпуске и был трезв. Он работал в правоохранительных органах с 2005 года, был женат и воспитывал дочь. Признаков опьянения у стрелявшего также не зафиксировали.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по 118 статье УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Вероятно, его переквалифицируют на 109 статью УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Комментарии (13)

266332827
Обожаю таких зоозащитников. Днем радуешься гибели охотников и здоровью гусей, вечером хаваешь шашлычок и перебираешь курицу в Пятерочке. Свинья и курица - это другое, да?
lamer
Жена - вдова, дочь - сирота. Соболезнование родственникам бывшего коллеги.
AKM
Хорошо хоть не за кабана принял...
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