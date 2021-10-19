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В Новгородской области арестовали более 2 тыс. кроликов. Их хозяин задолжал 1,3 миллиона

Более 2 тыс. кроликов арестованы в Новгородской области из-за долгов их хозяина

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Судебные приставы Новгородской области за долги одного из местных предпринимателей наложили арест на автомобиль, земельный участок и более 2,5 тыс. принадлежащих ему кроликов. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в региональном управлении ФССП.

В ведомстве уточнили, что долг бизнесмена по судебным решениям составляет более 1,3 млн рублей.

Что касается кроликов, то они, по словам приставов, выглядят под арестом вполне достойно. «Кролики (содержатся) на должном уровне: их кормят, у них убирают», — заверили в пресс-службе УФССП.

Для того, чтобы снять арест и вернуть кроликов, предпринимателю нужно полностью погасить свой долг, добавили в службе судебных приставов.

Ранее «Фонтанка» писала, что суд в Петербурге отправил в колонию женщину, злостно уклонявшуюся от уплаты алиментов собственному сыну.

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Комментарии (1)

shushu
интересно, сколько ему набежит еще за уход за кроликами
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