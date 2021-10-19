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Минус 2 минуты. На ЗСД не собираются увеличивать скорость до 130 км/ч, но систему free-flow с неохотой введут

Скорость на ЗСД не увеличат

Гендиректор Магистрали Северной столицы Алексей Бнатов прокомментировал вопрос изменения скоростного режима на трассе. По его словам, это не сильно поможет автомобилистам.

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Как отметил Бнатов 19 октября на транспортном форуме в Петербурге, по расчетам концессионера, увеличение максимальной скорости до 130 км в час уменьшит время проезда по ЗСД лишь на 2 минуты. Поднятие планки не планируется, тем более, что это и сейчас самый популярный скоростной режим на ЗСД, где разрешенный лимит — 110 км/ч.

Напомним, именно по пути ускорения пошла ГК Автодор — в том числе, на трассе М-11.

Что касается системы безбарьерного проезда free-flow, то интегрироваться в нее придется, подчеркнул Бнатов, хотя, с точки зрения концессионера, это экономически нецелесообразно.

«Это абсурд, — сказал Бнатов. — Мы давным-давно живем в спутниковой эре, а не в эре транспондеров, чипов и free-flow. Free-flow, которая предусматривает наличие и шлагбаумов, и транспондеров, это медленный шаг вперед, когда можно было сделать большой скачок». Тем не менее интеграция в систему учтена в проектной документации все новых развязок — Шуваловской, Витебской и Шкиперской.

Система free-flow, или «Свободный поток», позволяет не останавливаться на пункте оплаты. Средства списываются со счета автовладельца при помощи бесконтактного транспондера или по госномеру машины, который фиксирует камера.

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Комментарии (10)

SWd
Это 3-4 минуты экономии. Зато риски увеличиваются кратно.
Как показывает практика для большиства водителей и 60кмч - много.
zhav19
Я тоже не очень понимаю на кой им сдалось 90 от обводного до комендантского? Никакой логики в этом нет, зато куча камер, без установки лимита на скорость даже не пытаюсь ездить
fetlg
Ввели бы 110км/ч по всему ЗСД хотя бы, о каких 130 вообще речь.
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