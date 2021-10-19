Минус 2 минуты. На ЗСД не собираются увеличивать скорость до 130 км/ч, но систему free-flow с неохотой введут

Как отметил Бнатов 19 октября на транспортном форуме в Петербурге, по расчетам концессионера, увеличение максимальной скорости до 130 км в час уменьшит время проезда по ЗСД лишь на 2 минуты. Поднятие планки не планируется, тем более, что это и сейчас самый популярный скоростной режим на ЗСД, где разрешенный лимит — 110 км/ч.



Напомним, именно по пути ускорения пошла ГК Автодор — в том числе, на трассе М-11.

Что касается системы безбарьерного проезда free-flow, то интегрироваться в нее придется, подчеркнул Бнатов, хотя, с точки зрения концессионера, это экономически нецелесообразно.