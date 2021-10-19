Петербуржец получил моральное удовлетворение, победив в суде коммунальщиков

Иск о возмещении морального вреда выиграл в суде житель Центрального района Петербурга, которому начислили в квартплату лишнее. Но его аппетиты снизили в десять раз.

О решении суда 19 октября сообщает объединенная пресс-служба. С ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района» судился житель улицы Рылеева. Собственники в период с 2008 по 2015 год не были добросовестными плательщиками, но стороны заключили мировое соглашение, и в итоге с долгами жильцы рассчитались. Но в январе этого года в квитанции снова появился долг, больше 30 тысяч рублей. В июне суд согласился, что ЖКС прислал неправильную квитанцию.