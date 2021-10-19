Петербуржец получил моральное удовлетворение, победив в суде коммунальщиков

Иск о возмещении морального вреда выиграл в суде житель Центрального района Петербурга, которому начислили в квартплату лишнее. Но его аппетиты снизили в десять раз.
О решении суда 19 октября сообщает объединенная пресс-служба. С ООО «Жилкомсервис
Собственник в иске потребовал 110 тысяч рублей как компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение требования потребителя в добровольном порядке. Суд согласился с моральными потерями, но оценил их в 10 тысяч рублей. Коммунальщики на заседание не пришли.