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Петербуржец получил моральное удовлетворение, победив в суде коммунальщиков

Суд удовлетворил иск жителя Петербурга о взыскании морального вреда с ЖКС

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Иск о возмещении морального вреда выиграл в суде житель Центрального района Петербурга, которому начислили в квартплату лишнее. Но его аппетиты снизили в десять раз.

О решении суда 19 октября сообщает объединенная пресс-служба. С ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района» судился житель улицы Рылеева. Собственники в период с 2008 по 2015 год не были добросовестными плательщиками, но стороны заключили мировое соглашение, и в итоге с долгами жильцы рассчитались. Но в январе этого года в квитанции снова появился долг, больше 30 тысяч рублей. В июне суд согласился, что ЖКС прислал неправильную квитанцию.

Собственник в иске потребовал 110 тысяч рублей как компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение требования потребителя в добровольном порядке. Суд согласился с моральными потерями, но оценил их в 10 тысяч рублей. Коммунальщики на заседание не пришли.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

LanaKo
засранец тут вы, а не ЖКХ!
Kuzma
тоже сужусь с засранцами из ЖКХ. хотят сразу и всё,за 12 лет. по закону - долги не более трех лет.
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