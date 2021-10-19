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Петербурженка через суд взыскала деньги с владельца агрессивной овчарки

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Петербургская прокуратура добилась взыскания компенсации вреда и расходов на лечение с владельца овчарки, которая в Сестрорецке напала на русскую борзую и ее хозяйку. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 15 января 2020 года семейная пара выгуливала на улице Лесной в Сестрорецке двух своих собак породы русская псовая борзая. Во время прогулки на женщину и одно из животных напала восточно-европейская овчарка, которую владелец пустил погулять без намордника и поводка. Пострадавшие получили множественные укусы.

Суд постановил взыскать с местного жителя в пользу истицы компенсацию морального вреда, а также расходы, связанные с лечением собаки на общую сумму свыше 34 тыс. рублей.

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Комментарии (6)

263306601
Наши Судьи никогда на себя не примеряют ситуацию,
а стоило бы...
в США это пару сотен тысяч долларов штрафа было бы
и не понятно, что с владельцем...
могут и закрыть на пару лет, если была угроза жизни собственнице борзых....
K_Lutsky
34 тысячи за множественные укусы? Какая-то несерьезная сумма, учитывая то, что там потенциально и бешенство можно было поймать. Интересно, сколько бы штрафа взяли на "цивилизованном западе", на который так любят кивать многие наши граждане.
alexpv
Постановление суда о взыскании еще не есть взыскание. Если там ответчик без какой-либо собственности и не работает официально, то фиг с него копейку получишь.Полежит исполнительный лист у пристава годик и вернется с пометкой о невозможности взыскания.
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