Петербурженка через суд взыскала деньги с владельца агрессивной овчарки

Петербургская прокуратура добилась взыскания компенсации вреда и расходов на лечение с владельца овчарки, которая в Сестрорецке напала на русскую борзую и ее хозяйку. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 15 января 2020 года семейная пара выгуливала на улице Лесной в Сестрорецке двух своих собак породы русская псовая борзая. Во время прогулки на женщину и одно из животных напала восточно-европейская овчарка, которую владелец пустил погулять без намордника и поводка. Пострадавшие получили множественные укусы.