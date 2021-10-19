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На ЗСД собрались менять шумозащитные экраны

Западный скоростной диаметр в ближайшее время приступит к реализации программы по замене шумозащитных экранов. Начнет с юга.

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О том, что ЗСД готовится ставить новую шумозащиту, накануне, 18 октября, упомянул председатель КРТИ Андрей Левакин в ходе круглого стола в «Экспофоруме» (там проходят два форума, посвященных транспорту и транспортной инфраструктуре).

Информацию 19 октября подтвердили в компании-концессионере «Магистраль Северной столицы». Начнут с южного участка — первого построенного. Поставщиком на этот этап выбрана петербургская компания «Миаком», но МСС рассматривает и другие предложения на рынке. Преимущество щитов из синтетических материалов в том, что они сохраняют свои качественные свойства дольше, чем нынешние из тонкого металла.

Напомним, в сентябре на ЗСД было запущено движение по новой Шуваловской развязке.

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Комментарии (1)

260563251
странный выбор подрядчика....
я припоминаю поставку геосинтетических материалов этой компании на стройку жд обхода Украины. Даже на этом проекте, в котором требовались дешевизна и скорость (на качество сознательно закрывали глаза) приехал такой шлак, что заказчик его не принял и отправил обратно...
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