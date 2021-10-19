На ЗСД собрались менять шумозащитные экраны

О том, что ЗСД готовится ставить новую шумозащиту, накануне, 18 октября, упомянул председатель КРТИ Андрей Левакин в ходе круглого стола в «Экспофоруме» (там проходят два форума, посвященных транспорту и транспортной инфраструктуре).
Информацию 19 октября подтвердили в компании-концессионере «Магистраль Северной столицы». Начнут с южного участка — первого построенного. Поставщиком на этот этап выбрана петербургская компания «Миаком», но МСС рассматривает и другие предложения на рынке. Преимущество щитов из синтетических материалов в том, что они сохраняют свои качественные свойства дольше, чем нынешние из тонкого металла.
Напомним, в сентябре на ЗСД было запущено движение по новой Шуваловской развязке.