В Красноярском крае отстреляют 15 опасных бурых медведей

В Ермаковском и Идринском районах Красноярского края намерены отстрелять 15 бурых медведей, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Соответствующие приказы главы регионального минэкологии и рационального природопользования были опубликованы накануне вечером, 18 октября, на официальном портале правовой информации Красноярского края.

В документе уточняется, что 10 опасных бурых медведей планируется отстрелять до 30 ноября в Идринском районе, и ещё пять — до 15 ноября в Ермаковском районе Красноярского края.



Ранее «Фонтанка» писала, что в заповеднике «Ергаки» в Красноярском крае с начала туристического сезона после встречи с хищниками погибли как минимум два человека. При этом в дирекции нацпарка заявили, что не осуществляют регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств.

