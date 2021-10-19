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В Красноярском крае отстреляют 15 опасных бурых медведей

Опасных бурых медведей будут отстреливать в Красноярском крае

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В Ермаковском и Идринском районах Красноярского края намерены отстрелять 15 бурых медведей, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Соответствующие приказы главы регионального минэкологии и рационального природопользования были опубликованы накануне вечером, 18 октября, на официальном портале правовой информации Красноярского края.

«Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза нанесения ущерба здоровью и жизни граждан», — говорится в сообщении.

В документе уточняется, что 10 опасных бурых медведей планируется отстрелять до 30 ноября в Идринском районе, и ещё пять — до 15 ноября в Ермаковском районе Красноярского края.

Ранее «Фонтанка» писала, что в заповеднике «Ергаки» в Красноярском крае с начала туристического сезона после встречи с хищниками погибли как минимум два человека. При этом в дирекции нацпарка заявили, что не осуществляют регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств.

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