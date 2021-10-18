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Защита от влаги и пространственный звук. Apple представила новые AirPods

Apple представила новые AirPods

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Компания Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Презентация 18 октября транслируется на сайте компании.

Новинка не получила шумоподавления, но поддерживает режим «пространственного аудио», который «создает эффект кинематографического объемного звука, окружающего вас при просмотре фильма или видеозаписи, будто он исходит отовсюду вокруг вас». Кроме того, микрофоны новых AirPods получили защиту от воды и пота.

В компании обещают, что новое устройство будет работать от одного заряда на 20% дольше: пяти минут зарядки хватит на час прослушивания музыки. От одного заряда наушники будут работать шесть часов, а с подзарядкой от кейса — до 30.

Отдать за AirPods в третьем поколении придется 179 долларов США — около 12 тысяч рублей. Предзаказы стартуют 18 октября, а продажи откроются в конце месяца.

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Комментарии (5)

Редиска Здесь
Подарил своей дочери эти штуки.
Через неделю один потеряла. Одно хорошо, теперь она меня хоть слышит.
hal9000
Кроме эпл тут ченибудь рекламируют??..у нокиа есть смарт XR20...им можно гвозди закачивать..в отличае от нежного огрызка...
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