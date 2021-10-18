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Израиль может начать пускать привитых «Спутником V» туристов с 1 ноября

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Иностранным туристам, вакцинированным «Спутником V», могут разрешить прилетать в Израиль с 1 ноября. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве страны.

По данным информагентства, министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки соответствующей пилотной программы. Она будет представлена премьер-министру Нафтали Беннету 20 октября.

«При въезде в Израиль привитые «Спутником V» туристы должны будут сделать ПЦР-тест и серологический тест. После получения уже в Израиле отрицательного результата ПЦР-теста и положительного серологического теста туристы, привитые «Спутником V», смогут выходить из самоизоляции», — рассказал источник ТАСС.

По данным РИА Новости, проект будет утвержден главой правительства «с вероятностью 99,9%».

О том, как проходит вакцинация от COVID-19 в Израиле и как там борются с коронавирусом, — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

266132755
В самом Израиле об этом ничего не знают. Речь пока о вакцинах, признанных FDA
Денеб
Все летим в Израиль?
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