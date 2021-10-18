Израиль может начать пускать привитых «Спутником V» туристов с 1 ноября

Иностранным туристам, вакцинированным «Спутником V», могут разрешить прилетать в Израиль с 1 ноября. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве страны.



По данным информагентства, министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки соответствующей пилотной программы. Она будет представлена премьер-министру Нафтали Беннету 20 октября.



«При въезде в Израиль привитые «Спутником V» туристы должны будут сделать ПЦР-тест и серологический тест. После получения уже в Израиле отрицательного результата ПЦР-теста и положительного серологического теста туристы, привитые «Спутником V», смогут выходить из самоизоляции», — рассказал источник ТАСС.

