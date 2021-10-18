Номер с дисконтом. Как снижение НДС для туротрасли поможет петербургским гостиницам

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков Поделиться Поделиться







Речь может идти о двукратном дисконте — до 10% — в первую очередь для гостиниц. Участники рынка, потерявшие иностранных туристов, давно просили о налоговых послаблениях. Но к снижению цен на проживание это не приведет — деньги пойдут на покрытие накопленных убытков. Петербургские гостиницы могут сэкономить более миллиарда рублей в год — при условии восстановления турпотока.

Сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС для туротрасли, появилось 18 октября на сайте Кремля по итогам встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ.



На сколько и для кого именно могут снизить налог, не уточнялось. Но, как пояснили «Фонтанке» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), речь с большой долей вероятности идет о сокращении платежа в два раза — с нынешних 20 до 10%. Ранее о дисконте попросили сами предприниматели.

«Мы обращались с предложением до 10% хотя бы снизить, а в ряде зон особого экономического развития — обнулить», — рассказал «Фонтанке» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, в Европе в среднем предприятия туротрасли платят налог 6–8% от продаж. Таким образом, чтобы быть в паритете, российские должны отчислять государству хотя бы 10%.

Мера коснется в первую очередь гостиниц. Турфирмы и турагентства чаще используют другие налоговые режимы, что позволяет им и так не платить НДС. «Туроператоры формируют турпродукт из услуг, которые предоставляют гостиницы, так что они первичны», — сказал он. В итоге сами туры могут стать дешевле.

Ранее правительство уже обсуждало снижение НДС для туротрасли, но отказалось от этой идеи. Минфин оценил потери бюджета в 20–30 млрд рублей доходов. Тем не менее глава ведомства Антон Силуанов назвал несколько вариантов, в каких случаях турсфера могла бы получить преференции от государства. Например, снизить НДС возможно на период строительства туристических кластеров или масштабных комплексов. «Мы готовы еще раз возвратиться к этой теме, пусть до этого позиция была отрицательной. Готовы рассмотреть еще раз все плюсы и минусы вопроса», — рассказал министр.



В РСТ надеются, что поручение президента сможет заставить правительство пересмотреть свою позицию. «Детский кешбэк тоже появился после поручения президента, такие импульсы нашим чиновникам необходимы», — говорит Юрий Барзыкин.

Петербургские отельеры с нетерпением ждут решения федеральных чиновников. По подсчету «Фонтанки», снижение в два раза НДС позволит им сэкономить более миллиарда рублей в год — при условии восстановления турпотока.

Согласно данным СПАРК, 2,6 тысячи петербургских компаний (без учета ИП), у которых основным видом деятельности указано: «Деятельность туристических агентств», показали по итогам провального 2020 года выручку в 9 млрд рублей, заплатив налогов всего 560 млн, из которых на НДС пришлось всего 92 миллиона. 800 городских компаний с отметкой «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» в учредительных документах в прошлом году выручили всего 26 миллиардов, налогов заплатили 2,56 млрд, в которых НДС занимал уже полновесные 1,2 миллиарда.



Однако вряд ли прошлогодние результаты стоит учитывать при оценке реального положения дел на рынке: они полгода простаивали, и государство энергично снижало им налоговые требования. Куда более показателен вполне успешный 2019 год. Тогда гостиницы при выручке в 49,8 млрд рублей и общем объеме выплаченных налогов в 6,5 млрд выплатили НДС в 3,5 миллиарда. Турфирмы при сопоставимой выручке в 43 миллиарда перечислили в бюджет всего 167 миллионов рублей НДС.

По данным Смольного, в первом полугодии 2021 года число гостей, посетивших Петербург, оказалось на 40% ниже допандемийного 2019 года. Если темпы сохранятся, можно предположить, что доход гостиниц и налоговые отчисления восстановятся пропорционально (около 2 млрд рублей).

По мнению участников рынка, снижение НДС в два раза — правильная, но слегка запоздавшая мера. «В 2020 году, когда из-за пандемии гостей не было вообще, мы платили НДС за прошлые периоды. Всех обрубило, а НДС-то остался», — комментирует генеральный менеджер Rossi Hotels&Spa.

Владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы считает, что мера поможет в первую очередь крупным отелям — они не могли претендовать на коронавирусную поддержку как малый бизнес. «Большие гостиницы сейчас практически лежат на лопатках, так как большой объем номерного фонда был рассчитан на организованные группы иностранных туристов», — отмечает он. Кроме того, крупным игрокам сложнее оптимизировать свои затраты, чем малым. Более целесообразным было бы обнуление НДС, но и двукратное снижение станет подспорьем. А вот ждать снижения цен в результате этой меры не стоит. «Сейчас и так идет мощнейший демпинг. В связи с отменой Культурного форума ситуация еще хуже. Дальше падать просто некуда. Мы рискуем остаться без пятизвездочных отелей и получить руины на рынке», — комментирует он.

Галина Бояркова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

