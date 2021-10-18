В Петербурге застройщиков могут обязать возводить индустриальные парки в качестве социальной нагрузки

Власти Петербурга рассматривают внесение в градостроительные нормативы и правила комплексного развития территорий изменений, которые обяжут застройщиков возводить там индустриальные парки или технопарки, чтобы обеспечить работой жителей. Об этом заявил 18 октября глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Законодательном собрании.



«Мы хотели бы внести нормативы по обеспеченности рабочими местами в местах новых застроек, то есть предусматривать, исходя из градостроительных нормативов, возможность создания в новых жилых районах небольших индустриальных парков или технопарков, которые дадут жителям, которые будут жить в этих районах, рабочие места», — сказал он.

