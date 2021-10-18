В Петербурге застройщиков могут обязать возводить индустриальные парки в качестве социальной нагрузки

Власти Петербурга рассматривают внесение в градостроительные нормативы и правила комплексного развития территорий изменений, которые обяжут застройщиков возводить там индустриальные парки или технопарки, чтобы обеспечить работой жителей. Об этом заявил 18 октября глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Законодательном собрании.
«Мы хотели бы внести нормативы по обеспеченности рабочими местами в местах новых застроек, то есть предусматривать, исходя из градостроительных нормативов, возможность создания в новых жилых районах небольших индустриальных парков или технопарков, которые дадут жителям, которые будут жить в этих районах, рабочие места», — сказал он.
Аналогичные требования могут появиться для редевелопмента «серых зон». «Мне бы хотелось доточить механизм комплексного развития территории, чтобы застройщик, как и в первом случае, рассматривал выполнение обязательств по обеспеченности рабочими местами», — сказал Кирилл Соловейчик. По его словам, власти готовы помочь с привлечением резидентов, если застройщик готов взять на себя организацию рабочих мест.
Также глава КППИТ предложил установить плату за изменение вида разрешенного использования с промышленного на жилую. Но это еще требует проработки с федеральными властями, уточнил он.
Поддержка производств через градостроительную политику стала одним из пунктов концепции развития промышленности до 2025 года. Сейчас нормы обеспеченности прописаны для социальной инфраструктуры — школ, больниц, детских садов. Примерно такие же укажут для производств, рассказывал «Фонтанке» Кирилл Соловейчик.