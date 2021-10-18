Мигранта, который попал в глаз пенсионеру фруктом в Самаре, выдворят из России

В Самаре суд оштрафовал и выдворил из России 25-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, который попал пожилому мужчине в глаз фруктом. Об этом 18 октября сообщается на сайте регионального ГУ МВД.



Ранее полиция составила протокол в отношении молодого человека за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства.



«Фонтанка» писала, что несколько дней назад в соцсетях появился ролик, на котором была запечатлена перепалка между прохожими и продавцами фруктов. Один из участников конфликта заявил, что мигранты «залепили яблоком в глаз» пожилому мужчине. Сообщалось, что хулиганили они «ради забавы». Депутат Госдумы Александр Хинштейн призывал привлечь виновных к ответственности и выдворить из страны.

