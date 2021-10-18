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Мигранта, который попал в глаз пенсионеру фруктом в Самаре, выдворят из России

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В Самаре суд оштрафовал и выдворил из России 25-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, который попал пожилому мужчине в глаз фруктом. Об этом 18 октября сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Ранее полиция составила протокол в отношении молодого человека за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства.

«Фонтанка» писала, что несколько дней назад в соцсетях появился ролик, на котором была запечатлена перепалка между прохожими и продавцами фруктов. Один из участников конфликта заявил, что мигранты «залепили яблоком в глаз» пожилому мужчине. Сообщалось, что хулиганили они «ради забавы». Депутат Госдумы Александр Хинштейн призывал привлечь виновных к ответственности и выдворить из страны.

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Комментарии (8)

nuga
Самим не смешно?Одного метателя яблок громко выдворяют,а 300 тыс новых амнистированных мигрантов впускают .Сейчас в сетевых у дома полностью сменился состав,прежние кассиры,операторы разбежались,им на смену мигранты.В Сибири уже врачей,медсестер полностью заменили мигрантами во многих больницах,поликлиниках. Не хочешь вакситься,отстранят,выдавят,а на место отстраненных мигранты, Во всяком случае рассматривается их допуск на должности пилотов,командиров военных судов и т п двойное гражданство)
Laska77
Там всех троих надо было выдворить. Дед с палочкой, прозвучала фраза, что они не в первый раз в него бросаются. Пусть на родине своей в старика бросит ради хохмы, хочется посмотреть что там с ним сделают.
AKM
Вчера читал другую новость - "миграционная амнистия" для 168000 "выдворенных" граждан Узбекистана.
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