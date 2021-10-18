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«Мы на краю обрыва». Глава минздрава Латвии призвал к введению жесткого локдауна в стране

В Латвии могут ввести жесткий локдаун из-за COVID-19

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Министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс призвал к незамедлительному введению жесткого локдауна в стране из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Об этом глава ведомства заявил на заседании совета по кризисному управлению 18 октября.

«На созванном сегодня заседании совета по кризисному управлению министр здравоохранения Даниэлс Павлютс призвал к введению в стране строгих мер безопасности, которые немедленно сократят количество контактов в обществе как минимум на 40%», — гласит запись на сайте минздрава.

Согласно проведенному ведомством и специалистами за последние дни анализу, количество контактов в обществе уменьшилось всего на 5–10%. Болезнь стремительно распространяется, из-за чего в больницах находится уже более 1 100 пациентов с COVID-19. По прогнозам ученых, при постоянном развитии загруженности больниц приостановка оказания плановых услуг продлится три месяца, в течение которых вирус «унесет здоровье и жизни тысяч людей».

Павлютс добавил, что вакцинация в стране должна происходить почти круглосуточно, а новые меры безопасности следует ввести в среду. По предварительным прогнозам, спустя два месяца население республики сможет вернуться к нормальной жизни.

«Мы на краю обрыва. Я призываю людей понять и мобилизоваться для совместных действий. Я знаю, что мы можем это сделать», — сказал министр.

Глава ведомства отметил, что сейчас как никогда важно укреплять взаимную солидарность и ответственность, а также защищать медицинскую систему страны от возможного коллапса.

7 октября «Фонтанка» писала, что глава минздрава Латвии допустил обращение за помощью к международному сообществу из-за пандемии коронавируса. Даниэлс Павлютс также предупреждал, что в республике может быть объявлено чрезвычайное положение.

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Комментарии (19)

266145615
Мне как то не интересно, что там в Латвии. Интереснее, что у нас самая высокая в мире смертность от Ковида.
SU LUX INN
какой Позор! снова Власти держат Простой народ за скот, и хотят рассовать по Клеткам, объявить Агентами! чтобы сидели тихо и даже не Пытались выйти на Митинги против царящего в стране Произвола!
change_it
В России тоже бы неплохо уже локдаун. Количество идиотов, не желающих вакцинироваться, зашкаливает, и кроме локдауна, любые меры бесполезны.
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